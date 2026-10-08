Uusi Corelab-tutkimuskeskus kytkee tekoälyn koko rakennetun ympäristön elinkaaren tutkimukseen

Vaikka rakennuksen elinkaaren eri vaiheet liittyvät tiiviisti toisiinsa, on alan toiminta, tieto ja tutkimus edelleen pitkälti siiloutunutta. Corelab yhdistää eri vaiheiden tutkimusta sekä kehittää koko elinkaaren kattavia toimintamalleja, tiedonhallintaa ja arvonluonnin prosesseja.

– Rakennetun ympäristön keskeiset haasteet, kuten vähähiilisyys, tuottavuus ja rakennuskannan uudistaminen, eivät ratkea tarkastelemalla rakennuksen elinkaaren eri vaiheita erillään. Corelab yhdistää eri vaiheiden tutkimusta ja tarkastelee rakennuksen elinkaarta kokonaisuutena, tutkimuskeskuksen johtaja Jukka Puhto sanoo.

Corelab AI tarjoaa yhteisen tutkimusympäristön tekoälyn tutkimiseen ja hyödyntämiseen

Keskeistä Corelabissa on tekoälyn systemaattinen hyödyntäminen tutkimuksessa. Tätä varten rakennetaan Corelab AI – tutkimus-, kehitys- ja kokeiluympäristö, jossa tutkijat, yritykset ja muut yhteistyökumppanit voivat testata tekoälyn mahdollisuuksia käytännön aineistoilla ja rakennetun ympäristön todellisissa kehittämishaasteissa.

Yksi esimerkki on käynnissä oleva AI Champion -hanke, jossa kehitetään 100 tekoälyagenttia parantamaan tiedonkulkua ja purkamaan datasiiloja rakennus- ja talotekniikan toimitusketjuissa. Hankkeessa tutkitaan, miten eri järjestelmiin ja toimijoille hajautunutta tietoa voidaan tekoälyn avulla hyödyntää nykyistä paremmin. Käynnistymässä on myös InvestAI-tutkimushanke, jossa tekoälyä hyödynnetään kiinteistösijoittamisen prosessien kehittämisessä.

– Haluamme päästä tekoälystä puhumisesta sen systemaattiseen tutkimiseen ja kokeilemiseen. Olennaista on selvittää käytännössä, missä tekoäly voi parantaa alan toimintaa ja auttaa hyödyntämään rakennuksen elinkaaren aikaista tietoa, Puhto sanoo.

Corelab pohjautuu Tampereen yliopistossa vuodesta 2017 toimineeseen rakennetun ympäristön yhteiskehittämisalustaan. Tutkimuskeskus kokoaa yhteen kiinteistöliiketoiminnan, kiinteistö- ja kaupunkikehittämisen, arkkitehtuurin ja rakennussuunnittelun, rakentamistalouden sekä talotekniikan tutkimusta. Tekoäly, digitalisaatio ja kestävä kehitys puolestaan ovat tutkimusalueita yhdistäviä teemoja.

Corelabin johtoryhmään kuuluvat Puhton lisäksi kiinteistökehittämisen apulaisprofessori Antti Kurvinen, arkkitehtuurin ja rakennussuunnittelun apulaisprofessori Jenni Poutanen, rakentamistalouden professori Arto Saari sekä talotekniikan apulaisprofessori Piia Sormunen.

Lue lisää Corelabista: https://sites.tuni.fi/corelab/