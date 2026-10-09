Koti on monen suurin sijoitus – taloyhtiön johtamiseen on panostettava ennen kriisiä

Taloyhtiöiden johtaminen on merkittävä yhteiskunnallinen kysymys, koska monelle suomalaiselle oma koti on elämän suurin yksittäinen hankinta. Tilastokeskuksen mukaan asuntovarallisuuden osuus kotitalouksien kokonaisvaroista oli 61 prosenttia vuonna 2023, eli arviolta noin 500 miljardia euroa*.

Taloyhtiön talouden ja luottokelpoisuuden ylläpito edellyttää pitkäjänteistä työtä. Tähän työhön kuuluvat muun muassa korjauksiin varautuminen, talouden seuranta ja hallituksen osaamisesta huolehtiminen. Rahoituspäätöksiä tehdessään pankit arvioivat muun muassa taloyhtiön taloutta, korjaushistoriaa, suunnitelmia ja vakuuksia. Pelkkä suunnitelma paperilla ei riitä, vaan esimerkiksi kunnossapitosuunnitelman toteutusta seurataan.

Lainaehtojen pelätään heikentyvän

Korjausten rahoitus huolestuttaa taloyhtiöitä. Kiinteistöliiton kevään 2026 korjausrakentamisbarometrissa 59 prosenttia vastaajista odotti lainaehtojen heikentyvän. Kokonaan ilman hankerahoitusta oli kuitenkin jäänyt alle kaksi prosenttia vastanneista.

Hallitustuen toimitusjohtajan Timo Metsälän mukaan taloyhtiöissä tulisi arvioida nykyistä tietoisemmin, onko hallituksella riittävästi aikaa ja osaamista tulevien vuosien päätöksiin. Taloyhtiö ajaa itsensä ahtaalle, jos korjauksia siirretään eikä selvitetä lykkäämisen vaikutuksia, tai rahoitusta pohditaan vasta korjaushankkeen ollessa jo kiireellinen.

"Taloyhtiön sähkötyöt annetaan ammattilaiselle ja vaativaan korjaushankkeeseen hankitaan suunnittelijat. Myös hankkeita koskevien päätösten valmistelu, sopimusten ymmärtäminen ja toteutuksen seuranta vaativat osaamista. Siksi kannattaa harkita asiantuntijan ottamista mukaan myös hallitustyöhön", Metsälä sanoo.

Ammattilainen ennakoi, valmistelee ja seuraa

Ammattilaisen valinta ei takaa lainansaantia tai poista kiinteistön sijaintiin ja markkina-arvoon liittyviä haasteita. Se voi kuitenkin vahvistaa taloyhtiön kykyä tunnistaa riskit ajoissa ja valmistella päätökset käytettävissä olevan tiedon pohjalta.

Hallitustuki tarjoaa taloyhtiöille puheenjohtaja- ja hallitusjäsenpalveluja. Hallitukseen valittu ammattilainen osallistuu päätöksentekoon ja kantaa tehtävään kuuluvan lakisääteisen vastuun. Työssä painottuvat ennakointi, huolellinen valmistelu ja sovittujen asioiden seuranta yhdessä muun hallituksen, isännöinnin ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.

Hallitustuki ei tarjoa isännöintipalvelua tai hallituksen ulkopuolista neuvontapalvelua. Ammattilainen toimii osana hallitusta.

Lisätiedot ja haastattelut

Timo Metsälä, toimitusjohtaja

040 2211 514

timo.metsala@hallitustuki.fi

*Noin 500 miljardin euron arvio on laskettu Tilastokeskuksen taulukosta: asuntovarallisuus keskimäärin 169 429 euroa × 2 950 000 kotitaloutta = noin 499,8 miljardia euroa. Luku koskee kaikkea kotitalouksien asuntovarallisuutta, myös omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja, ei vain asunto-osakeyhtiöitä.