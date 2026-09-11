AKT:n alojen työehtosopimuksiin jatkovuosi

Ratkaisu merkitsee vakautta koko kuljetusalalle tilanteessa, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haastava.

-Näkymä tulevaisuuteen on edelleen epäselvä. AKT haluaa osaltaan edesauttaa talous- ja työllisyystilanteen paranemista kuljetusalalla ja sitä myötä koko Suomessa. Työntekijät ja yritykset tarvitsevat nyt luottamusta tulevaisuuteen ja työehtosopimusten jatko on oiva keino sitä rakentaa, toteaa AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.

Päätöksen myötä AKT:n eri sopimusaloille vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset jatkuvat katkeamattomina vuoden 2028 alkupuolelle. Esimerkiksi kuorma-autoalan sopimus jatkuu tammikuun loppuun 2028, ahtausalan sopimus helmikuun loppuun vuonna 2028.

Työehtosopimuksissa työehdot pysyvät ennallaan. Vuodelle 2027 sovitut palkankorotukset toteutuvat sovitusti. Kaikkiaan kolmivuotinen sopimus tuo AKT:n aloille 7,8 prosentin korotukset, jotka ovat taloustilanteeseen nähden kelvollisella tasolla. Viime kierros oli SAK:n eri liittojen koordinaation kannalta hyvä osoitus yhteistyön voimasta.

AKT:n seuraava työehtosopimusneuvottelukierros alkaa vuoden 2027 lopulla.