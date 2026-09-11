Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

AKT:n alojen työehtosopimuksiin jatkovuosi

9.10.2026 09:12:52 EEST | Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry | Tiedote

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AKT:n hallitus päätti tänään kokouksessaan, että työehtosopimukset jatkuvat myös sopimuksen kolmannen vuoden. AKT työehtosopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus kahden vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin kolmevuotisina.

Ratkaisu merkitsee vakautta koko kuljetusalalle tilanteessa, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haastava.

-Näkymä tulevaisuuteen on edelleen epäselvä. AKT haluaa osaltaan edesauttaa talous- ja työllisyystilanteen paranemista kuljetusalalla ja sitä myötä koko Suomessa. Työntekijät ja yritykset tarvitsevat nyt luottamusta tulevaisuuteen ja työehtosopimusten jatko on oiva keino sitä rakentaa, toteaa AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko

Päätöksen myötä AKT:n eri sopimusaloille vuonna 2025 solmitut työehtosopimukset jatkuvat katkeamattomina vuoden 2028 alkupuolelle. Esimerkiksi kuorma-autoalan sopimus jatkuu tammikuun loppuun 2028, ahtausalan sopimus helmikuun loppuun vuonna 2028.

Työehtosopimuksissa työehdot pysyvät ennallaan. Vuodelle 2027 sovitut palkankorotukset toteutuvat sovitusti. Kaikkiaan kolmivuotinen sopimus tuo AKT:n aloille 7,8 prosentin korotukset, jotka ovat taloustilanteeseen nähden kelvollisella tasolla.  Viime kierros oli SAK:n eri liittojen koordinaation kannalta hyvä osoitus yhteistyön voimasta.

AKT:n seuraava työehtosopimusneuvottelukierros alkaa vuoden 2027 lopulla.

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Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on n. 38 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.

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