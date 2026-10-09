Työntekijän käsi jäi puristuksiin tehtaan konelinjalla – yhtiölle ja sen edustajille tuomio työturvallisuusrikoksesta
9.10.2026 09:14:02 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on 9.10.2026 tuominnut Binderholz Nordic Oy:n työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon ja toimitusjohtajan, tuotantojohtajan ja tuotantopäällikön sakkorangaistuksiin. Yhtiön Lieksan Kevätniemen sahalla oli laiminlyöty velvollisuutta estää työntekijöiden pääsy höylälinjastolle sen ollessa käynnissä mekaanisin tai teknisin suojauksin.
Höylälinjastolla työskennelleelle työntekijälle sattui helmikuussa 2025 tapaturma. Linjalla kulkeva lankku oli kääntynyt poikittain ja työntekijä oli mennyt oikaisemaan sitä linjastoa seisauttamatta. Kun työntekijä oli ollut linjalla, oli linjalta tullut uusi lankku, joka oli työntynyt vasten lankkua, jota työntekijä oli oikaisemassa. Tällöin työntekijän sormi oli jäänyt puristuksiin näiden lankkujen väliin. Työntekijälle aiheutui sormen jäykistyminen eli se ei enää liiku nivelestään.
Syytteessä olleet yhtiön edustajat vetosivat käräjillä siihen, että sahalla oli huolehdittu vaarojen arvioinnista, linjalla oli kyseisessä kohdassa kytkin sen sammuttamista varten ja työntekijöitä oli ohjeistettu sammuttamaan linja ennen sinne menoa. Syytetyt totesivat, että nämä toimenpiteet oli arvioitu riittäviksi estämään tapaturmat ja työntekijä oli ohjeesta tietoisena mennyt yllättäen linjalle sitä sammuttamatta.
Laissa säädettyä koneiden suojaamisvelvoitetta ei voi korvata työntekijöille annettavilla ohjeilla
Käräjäoikeus totesi, että työnantajalla olisi ollut työntekijöille annetun ohjeistuksen sijaan velvollisuus suojata kone teknisillä suojauksilla niin, että työntekijät eivät pääse koneen vaarakohtiin koneen ollessa käynnissä. Sillä seikalla, oliko tapaturmaan joutunut työntekijä toiminut ohjeiden vastaisesti ei ollut merkitystä, koska työturvallisuuslainsäädännössä on edellytetty, että koneet suojataan ensisijaisesti teknisillä suojauksilla.
Käräjäoikeus tuomitsi toimitusjohtajan, tuotantojohtajan ja tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta kunkin 30 päiväsakon rangaistukseen, josta toimitusjohtajalle tulee hänen tuloillaan maksettavaa 3110 euroa, tuotantojohtajalle 3080 euroa ja tuotantopäällikölle 1490 euroa.
Binderholz Nordic Oy:n oikeus tuomitsi 30 000 euron yhteisösakkoon. Yhteisösakon määrässä oikeus otti huomioon sen, että yhtiö oli yleisesti suhtautunut vakavasti työturvallisuusvelvollisuuksiin huolehtien eri säännösten mukaisista työturvallisuusvelvollisuuksistaan. Lisäksi oikeus otti huomioon sen, että yhtiö on tuomittu viime toukokuussa 80 000 euron yhteisösakkoon.
Tapaturmaan joutunut työntekijä ilmoitti käräjäistunnossa, että hän ei vaadi hänelle aiheutuneesta vammasta korvauksia, minkä vuoksi oikeus ei tuominnut niitä.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio R 713/2026/771. Tuomio ei ole lainvoimainen eli siitä voi hakea valituslupaa hovioikeudelta.
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastolta muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus suojata koneet niin, että työntekijöiden pääsy niiden vaara-alueelle on estetty niiden ollessa käynnissä. Työnantaja ei voi korvata tätä laissa säädettyä vaatimusta työntekijöille annetuilla ohjeilla ja kielloilla.
Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen
Puh. 029 525 4929, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto, työsuojeluosasto
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