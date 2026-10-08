Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Luonto tukee odottajien hyvinvointia
12.10.2026 08:58:12 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Luonnon rauha, vertaistuki ja mahdollisuus keskustella kätilön kanssa tekevät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Odotuksen polulla -ryhmästä poikkeuksellisen valmennuksen vauvaa odottaville perheille. Tällä hetkellä vastaavaa toimintaa ei tarjota muilla hyvinvointialueilla Suomessa.
Odotuksen polulla on kahden illan luontoryhmä, joka on suunnattu odottajille sekä heidän kumppaneilleen, tukihenkilöilleen tai doulilleen. Ryhmässä yhdistyvät luonnon hyvinvointivaikutukset, synnytykseen valmistautuminen ja mahdollisuus keskustella kätilön kanssa mieltä askarruttavista asioista. Seuraava Odotuksen polulla -luontovalmennus järjestetään 24.10.Tiedot odottajien valmennuksista ja ilmoittautumisohjeet löytyvät verkkosivuilta.
Ryhmän kehittäjä, kätilö ja erä- ja luonto-opas Riikka Tervahartiala kertoo idean syntyneen jo muutama vuosi sitten hänen opiskellessaan erä- ja luonto-oppaaksi.
– Saimme tehtäväksi kehittää uuden luontoon liittyvän aktiviteetin. Järjestin silloin retken, jonka teemana olivat vauvan odotus ja synnytys. Kokemus oli niin onnistunut, että aloin kehittää siitä valmennusta oikeille asiakkaille, Tervahartiala kertoo.
Luonto luo tilaa keskustelulle
Ryhmän tavoitteena on tarjota turvallinen ympäristö, jossa jokainen voi osallistua omalla tavallaan.
– Luonnossa on usein helpompi puhua myös herkemmistä aiheista. Luonto antaa ja kantaa. Samalla osallistujat saavat vertaiskokemuksia sekä mahdollisuuden keskustella kokeneen synnytyssalikätilön kanssa, Tervahartiala sanoo.
Retkien aikana pohditaan muun muassa synnytykseen valmistautumista, kivunlievitystä, tukihenkilön roolia sekä vanhemmuuteen liittyviä odotuksia ja kysymyksiä. Usein huomataan, että monella on mielessään samoja pohdintoja.
– Yksi osallistuja kysyy jotakin, ja muut huomaavat miettineensä aivan samaa asiaa. Luonnossa liikkuminen tuo samalla kevyttä liikuntaa ja mahdollisuuden irrottautua arjen kiireestä.
Luonnolla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia
Tervahartialan mukaan luonnon hyvinvointivaikutukset tukevat odottavien perheiden jaksamista. Luonnossa oleskelu rentouttaa, kohentaa mielialaa, helpottaa palautumista ja vahvistaa keskittymiskykyä. Retkillä liikutaan rauhallisesti, mutta samalla kunto ja lihaskunto vahvistuvat huomaamatta. Ryhmässä hyödynnetään myös harjoituksia, joiden avulla voidaan löytää keinoja rauhoittumiseen ja synnytykseen valmistautumiseen.
– Pyrin aina siihen, että osallistujat myös koskettavat luontoa, puita, kiviä ja muita luonnon elementtejä. Luonnossa oleminen vahvistaa yhteyttä ympäristöön ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Mieleenpainuvia kohtaamisia
Ryhmät ovat saaneet osallistujilta erittäin myönteistä palautetta. Keskusteluja on pidetty hyödyllisinä, ja moni on kertonut hakeutuneensa luontoon myös tapaamisten välillä.
Yksi erityinen hetki on jäänyt Tervahartialan mieleen keväiseltä retkeltä Likolammella.
– Olimme lopettelemassa retkeä ja keskustelimme yhdessä rannalla, kun sorsaemo yhdeksän pienen poikasensa kanssa tuli aivan jalkojemme juureen. Se tuntui kuin luonnon omalta esitykseltä vanhemmuudesta. Hetki kosketti meitä kaikkia.
– Toivon, että perheet löytävät luonnosta pysyvän voimavaran ja vievät myös tulevat lapset luontoon. Luonnon hyödyntäminen on kustannuksiltaan hyvin kevyttä, mutta sen hyvinvointivaikutukset voivat olla merkittäviä.
Toimintaa kehitetään jatkuvasti osallistujilta saadun palautteen perusteella. Sisältö mukautuu myös vuodenaikojen mukaan, jolloin jokainen ryhmä tarjoaa hieman erilaisen kokemuksen.
Yhteyshenkilöt
Erja ArvolaosastonhoitajasynnytysosastoPuh:044 7195 344
Riikka Tervahartialakätilöriikka.tervarartiala@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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