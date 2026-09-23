Varma tekee merkittävän lisäsijoituksen droonintorjuntayhtiö Sensofusioniin
9.10.2026 12:40:57 EEST | Varma | Tiedote
Varma sijoittaa noin 68 miljoonaa euroa lisää droonien tunnistamiseen ja torjuntaan erikoistuneeseen Sensofusioniin. Yhtiö listautuu Helsingin pörssiin. Siitä tulee samalla yksisarvinen, eli yhtiön arvostus ylittää miljardin dollarin.
Sensofusion on suomalainen, nopeasti kasvanut droonien tunnistus- ja torjuntayhtiö. Varma on yksi Sensofusionin ankkurisijoittajista ja sijoitti yhtiöön listautumisannin yhteydessä 68 miljoonaa euroa lisää.
Vuoden 2025 lopulla Varma osallistui Sensofusionin rahoituskierrokseen, jolla yhtiö keräsi sijoittajilta yhteensä noin 45 miljoonaa euroa kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen.
– Sensofusion on poikkeuksellinen puolustusteollisuuden yhtiö, sillä voimakkaan kasvun lisäksi yhtiön liiketoiminta on jo myös kannattavaa. Sensofusionin näkymät ovat edelleen vahvat. Uskomme, että yhtiöllä on edellytyksiä nousta globaalisti merkittäväksi yhtiöksi toimialallaan, sanoo Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen.
– Kun lähdin soittamaan ankkurisijoittajille kysyäkseni lähtevätkö mukaan, soitin ensin Varmaan Timo Salliselle. Siihen tiivistyy hyvin se, miten paljon Varman tuki sijoittajana halki tämän polun on merkinnyt. Suuret hartiat, suora puhe ja kyky tehdä päätöksiä faktojen pohjalta nopeasti. Varman rooli tämän tarinan rakentamisessa on ollut keskeinen, Sensofusionin toimitusjohtaja Tuomas Rasila sanoo.
Varma on lisännyt sijoituksiaan kotimaisiin kasvuyhtiöihin. Viimeisen viiden vuoden aikana Varma on rahoittanut kotimaisia kasvuyhtiöitä yhteensä yli miljardilla eurolla.
Lisätietoja:
Timo Sallinen, sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, puh. +358 40 543 9587 tai timo.sallinen(at)varma.fi
Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. +358 45 673 0120 tai marjut.tervola(at)varma.fi
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Yhteyshenkilöt
Timo SallinenSijoitusjohtaja, listatut sijoituksetPuh:+358 40 543 9587timo.sallinen@varma.fi
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
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Varma
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 1 003 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2026 lopussa 71,4 miljardia euroa.
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