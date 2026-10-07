Taloustutkimus: Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta
10.10.2026 11:59:19 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Julkisen talouden sopeutuksessa yli puolet (54 prosenttia) vastaajista suosii vaihtoehtoa, jossa vähintään kaksi kolmasosaa sopeutuksesta toteutetaan menosäästöillä, ilmenee Taloustutkimuksen EK:lle tekemästä kyselystä. Lähes kokonaan tai kokonaan veronkorotuksiin perustuvia vaihtoehtoja kannattaa yhteensä vain 10 prosenttia vastaajista.
Kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi 19 prosenttia vastaajista, lähes kokonaan menosäästöillä 20 prosenttia ja pääosin menosäästöillä 15 prosenttia. Noin joka viides jakaisi sopeutuksen puoliksi menosäästöjen ja veronkorotusten kesken. Vain kaksi prosenttia vastaajista tekisi sopeutuksen pelkästään veronkorotuksilla.
"Kansalaisten mielipide on hyvin linjassa tuoreen taloustieteellisen tutkimuskirjallisuuden kanssa. Suomen julkisen talouden sopeutus kannattaa toteuttaa ennemmin menosäästöin kuin veronkorotuksin. Suomessa on maailman korkeimpiin kuuluvat julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen ja tämä ei näytä menneen suomalaisilta ohitse, koska he painottavat menoleikkauksia", kommentoi tuloksia EK:n johtaja Sami Pakarinen.
Perintö- ja lahjaverotuksen uudistaminen saa vankan kannatuksen
Kyselyssä 65 prosenttia vastaajista kannattaa perintö- ja lahjaveron poistamista ja siirtymistä luovutusvoittoverotukseen, jossa vero maksetaan vasta perityn omaisuuden myynnin yhteydessä. Eri mieltä tästä on 23 prosenttia vastaajista.
"Perintöverotuksen korvaaminen järkevällä luovutusvoittoverotuksella on täysin mahdollista tehdä ja näin vastata kansalaisten odotuksiin heidän eniten vihaaman veron suhteen. Ruotsi poisti kyseisen veron jo yli 20 vuotta sitten ja tätä esimerkkiä haluttaisiin seurata, jos kansalta kysyttäisiin. Punttien tasaaminen taloudellisen toimintaympäristön suhteen Ruotsin kanssa ei juuri muita veropoliittisia ratkaisuja kaipaisikaan. Tämä on suurin kivi kengässä tällä hetkellä, puhuttiinpa sitten kasvun vauhdittamisesta tai kasvuyritysten rahoituksesta", Pakarinen jatkaa.
Tuloverokevennyksiä pitää hyvänä keinona vauhdittaa Suomen kasvua 51 prosenttia vastaajista, kun taas 27 prosenttia on väittämästä eri mieltä. Yhteisöveron keventämistä pitää hyvänä kasvutoimena julkisen talouden kannalta 36 prosenttia, eri mieltä on 35 prosenttia.
Hyvinvointialueiden verotusoikeus saa selvästi vähemmän kannatusta: sitä kannattaa 24 prosenttia ja vastustaa 46 prosenttia vastaajista.
Työttömyyden nopeaan vähenemiseen uskoo harva
Kansalaisten odotukset työttömyyden kehityksestä ovat varovaisia. Vastaajista 49 prosenttia arvioi, että työttömyys joko lisääntyy tai ei vähene seuraavan kuuden kuukauden aikana. 34 prosentin mielestä työttömyys vähenee vain vähän. Jonkin verran tai merkittävästi sen odottaa vähenevän yhteensä 13 prosenttia.
"Talouden hyvät uutiset eivät ole vielä laajamittaisesti tavoittaneet kaikkia suomalaisia. Työllisyydessä nähty käänne on vasta niin tuore, että sen ei ole nähty vaikuttavan työttömyyteen. Kun talouden veto ja työllisyyskehitys vahvistuvat, kansalaisten mielet muuttuvat positiivisemmiksi", Pakarinen toteaa.
Lisätiedot: Sami Pakarinen, Talous ja tutkimus -vastuualueen johtaja, puh. 050 343 4337
Taloustutkimus toteutti kyselyn EK:n käyttöön internet-paneelissaan 1.–5.10.2026. Kyselyyn vastasi 1 184 henkilöä, ja kohderyhmänä oli Manner-Suomen yli 18-vuotias väestö. Otos muodostettiin satunnaisotannalla paneelin jäsenistä ja painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja tämänhetkisen puoluekannatuksen mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tutkimuksen ilmoittama tilastollinen virhemarginaali on koko otoksessa suurimmillaan noin ±3,1 prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla.
Yhteyshenkilöt
Vesa PerälampiViestintäpäällikkö
Työelämä ja talouspolitiikka
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän keskusliitto EK
EK:n Vientibarometri: Viennissä luvassa vahvaa kasvua7.10.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Yli puolet kansainvälistä kauppaa käyvistä suomalaisyrityksistä uskoo EK:n yrityskyselyn perusteella vientinsä kasvun vahvistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vieläkin useampi on lisännyt panostuksia myyntiin ja markkinointiin. Kasvuun uskotaan Euroopan perinteisten vientimaiden ohella myös Aasiassa ja USA:ssa. EK:n syyskuussa tekemän Vientibarometrin mukaan 52 prosenttia kansainvälistä kauppaa tekevistä yrityksistä ennakoi vientinsä kasvavan, kun vuosi sitten näin arvioi 47 prosenttia. 39 prosenttia uskoo viennin säilyvän ennallaan. Viennin supistumiseen varautuvien määrä on viimevuotisella tasolla 9 prosentissa. Viennin vahvistuva vire on hyvä uutinen koko Suomen talouskasvulle, arvioi EK:n kansainvälisestä kaupasta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori: ”Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta suomalaisyritykset ovat ketterästi sopeutuneet uuteen normaaliin ja saavat nyt tehtyä vientikauppoja perinteisten markkinoiden ohella uusilla markkinoilla Aasiassa ja Amer
EK esittää perustuslain muuttamista: Jäykkä virkavastuuajattelu ei saa estää tekoälyn hyödyntämistä6.10.2026 10:20:57 EEST | Uutinen
Elinkeinoelämän keskusliitto ehdottaa perustuslain 118 §:n virkavastuusäännöksen täydentämistä niin, että tekoälyä voitaisiin hyödyntää nykyistä monipuolisemmin julkishallinnon toiminnassa.
Järjestöt: Ammatillisen koulutuksen työelämätoimikuntia ei pidä lakkauttaa6.10.2026 09:59:30 EEST | Tiedote
Hallitus esittää eduskunnalle ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusta ja tutkintojen kehittämistä tukevan työelämätoimikuntajärjestelmän lakkauttamista. Työelämän järjestöt Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Kirkon työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, STTK ja Suomen Yrittäjät vastustavat työelämätoimikuntien lakkauttamista ilman niitä korvaavaa järjestelmää.
Suomen kansainväliset liikenneyhteydet kärkihankkeeksi seuraavaan hallitusohjelmaan – katseet vuoteen 206030.9.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Elinkeinoelämän järjestöt kannustavat Suomea ottamaan johtajuutta EU:n pohjoisista liikenneyhteyksistä: seuraavan hallituksen tulee käynnistää suunnittelu siitä, kuinka Suomesta ja sen eri alueilta pystytään jatkossa kytkeytymään kansainvälisille markkinoille ja liikenneverkostoihin. Suomen tulevaa saavutettavuusstrategiaa koskeva valmistelutyö aloitetaan EK:n ja sen toimialaliittojen johdolla. Selvityksen toteuttavat Destia, Ramboll ja Miltton. Geotalouden uusi aikakausi siirtää Suomen painopistettä entistä enemmän länteen – myös fyysisesti ja liikenteellisesti. Elinkeinoelämä vetoaa, että tulevaan hallitusohjelmaan nostetaan pääministeritasoiseksi kärkihankkeeksi ja EU-politiikan keskeiseksi tavoitteeksi Suomen kansainvälinen saavutettavuus - meriliikenteen, lentoyhteyksien sekä tie- ja ratayhteyksien kehittäminen vaiheittain kohti vuotta 2060. Saavutettavuudessa ei ole kyse vain liikenneväylistä, vaan talouden kasvumahdollisuuksista. Kyse on siitä, kuinka Suomesta päästään tulevaisu
Polttoaineiden hintakriisiin on haettava ratkaisut maltilla28.9.2026 14:31:51 EEST | Tiedote
Polttoaineiden hintavaihteluihin ei ole tehokasta kansallista vaikutustapaa. Jakeluvelvoitteen kautta kriisiä ei ratkaista, mutta sen sijaan ammattidiesel ja työmatkakulujen verovähennys voisivat olla osaratkaisu. Tieliikenteen polttoaineiden hintakehitykseen on esitetty viime päivinä monenlaisia ratkaisuja. Tilanne on tukala niin yritysten kuin kansalaisten kannalta. EK peräänkuuluttaa malttia, sillä nopeita tai helppoja ratkaisuja ei valitettavasti ole. Polttoaineiden hintakehitykseen vaikuttaa ennen kaikkea Lähi-Idän kriisi, globaalit pullonkaulat tuotannossa ja jakelussa sekä riippuvuus fossiilienergiasta. Haitat ylittävät hyödyt, jos jakeluvelvoitteeseen puututaan Jakeluvelvoite ei ole akuutin hintakriisin taustalla. Se on liikenteen tärkeimpiä ilmastotoimia, joiden osalta EK korostaa pitkän tähtäimen ennakoitavuutta. Jakeluvelvoitteeseen puuttumisella olisi vain rajallinen ja hidas vaikutus pumppuhintaan, mutta haitta investointiympäristön ennakoitavuuteen olisi suuri ja pitkävai
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme