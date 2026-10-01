Kirkkonummen Prismakeskuksen uudistus loppusuoralla – täysin uudistettu Ruokatori nyt avattu

Monet asiakkaat ovat odottaneet juhannuksen jälkeen suljettuna olleen Ruokatorin avautumista. Nyt uudistettu Ruokatori pystyy palvelemaan asiakkaita entistä monipuolisemmin. Tarjolla on muun muassa tuoretta kalaa ja lihaa, ja myös valmisruokavalikoimaa on laajennettu. Valmisruoat löytyvät aiempaa helpommin myös mukaan otettavina take away -hyllystä.

Prismassa jo usean vuoden ajan toiminut Sushi Daily laajentaa valikoimaansa. Paikan päällä valmistetun sushin lisäksi asiakkaiden saatavilla on aasialainen buffet, josta voi valita mieleisensä annoksen mukaan otettavaksi.

– Uusiin palveluihin kuuluu myös myymäläkahvio myymälän sisällä, joka avataan piakkoin, Prismajohtaja Jan Lundmark kertoo. Kahvioissa voi nauttia esimerkiksi kupin kahvia ja kaupasta ostetun pullan tai lounaaksi annoksen Ruokatorilta, Sushi Daily -pisteeltä tai salaattibaarista. Kahviossa nautittavat tuotteet maksetaan kätevästi kahvion omalla pikakassalla.

Ruokatorin avautuminen on osa Prismakeskuksen laajaa uudistusta, joka käynnistyi tammikuussa 2025. Hankkeen myötä Prisma-myymälä ja palvelutarjonta ovat saaneet lisää tilaa. Aiemmin avatussa laajennusosassa palvelevat muun muassa ravintolamaailma, uusi kassalinjasto sekä keskitetyt verkkokaupan palvelut, paketti- ja noutopalvelut.

Uudistettu Prismakeskus valmistuu syksyn aikana.