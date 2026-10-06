Viisi suomalaishanketta nimettiin raaka-aineiden tarjonnan kannalta strategisesti tärkeiksi EU-hankkeiksi

Hankkeilla edistetään EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevan säädöksen tavoitteiden toteutumista. Säädöksellä pyritään varmistamaan, että vuoteen 2030 mennessä EU:n strategisten raaka-aineiden louhintakapasiteetti kattaa vähintään 10 prosenttia, jalostuskapasiteetti 40 prosenttia ja kierrätyskapasiteetti 25 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta. Tämä tukisi EU:n kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä sekä vähentäisi riippuvuutta yksittäisistä toimittajista.

Uudet strategiset hankkeet sijaitsevat Suomessa, Alankomaissa, Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Liettuassa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Romaniassa, Ruotsissa, Saksassa, Slovakiassa ja Virossa. Suomen hankkeet ovat koboltin ja nikkelin jalostushanke CoNiKo Kokkolassa, Hautalammen koboltti-nikkeli-kupari-kaivoshanke, alumiinintuotantoon liittyvä Project Arctial sekä Soklin ja Suhangon kaivoshankkeet.

Hankkeet kattavat raaka-aineiden arvoketjun eri vaiheet: kahdeksan liittyy louhintaan, 11 jalostukseen ja 19 kierrätykseen. Lisäksi kahdeksan hankkeista liittyy useampaan ketjun vaiheeseen: kolmessa yhdistyvät louhinta ja jalostus sekä viidessä jalostus ja kierrätys.

Strategisten hankkeiden nimeäminen alkoi viime vuoden maalis- ja kesäkuussa, kun hankkeita valittiin EU:sta 47 ja EU:n ulkopuolelta 13. Yhdessä nyt nimettyjen 46 strategisen hankkeen kanssa nämä vähentävät kriittisten raaka-aineiden saatavuuteen liittyviä riskejä ja monipuolistavat niiden toimituslähteitä.

Ensimmäisten strategisten hankkeiden edistyminen

Vuonna 2025 valittujen strategisten hankkeiden toiminta päästään aloittamaan pian. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu päätökseen 25 hankkeessa, ja 17 hanketta on saanut rakennusluvan. Jäsenmaiden keskitetyt yhteyspisteet ovat nopeuttaneet lupamenettelyjä.

Komissio ilmoitti viime vuoden joulukuussa antamassaan niin kutsutussa RESourceEU-tiedonannossa, että EU vauhdittaa ja tehostaa kriittisiä raaka-aineita koskevia toimiaan. Tämän jälkeen Team Europe on mobilisoinut yli 2 miljardin euron rahoituksen, joka myönnetään innovaatiorahastosta, valtiontukina ja Euroopan investointipankin kautta.

EU:n kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös tuli voimaan 23. toukokuuta 2024. Se sisältää toimenpiteitä, joilla vahvistetaan EU:n kapasiteettia kriittisten raaka-aineiden arvoketjuissa ja monipuolistetaan kriittisten raaka-aineiden hankintalähteitä. Komissio on tähän mennessä julkaissut kaksi strategisten hankkeiden nimeämistä koskevaa hakumenettelyä ja käynnistää vuoden loppupuolella uuden hakumenettelyn.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_26_2113