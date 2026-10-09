Väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi tai nuori tarvitsee apua – palvelupolku kertoo, miten apua saa

Verkossa julkaistu palvelupolku on tarkoitettu ensisijaisesti perheiden tueksi ja tietopaketiksi. Myös väkivaltaista käytöstä havaitseva ja siitä kuuleva työntekijä voi käyttää palvelupolkua työssään. Väkivallan ehkäisyn asiantuntijat muistuttavat, että vaikka oman lapsen väkivaltaisuus voi tuntua hankalalta tai aiheuttaa häpeää, apua voi ja kannattaa pyytää heti, kun huoli lapsen käytöksestä herää. Väkivaltaisuudesta voi kertoa lapsi itse tai hänen ystävänsä. Myös päiväkodin tai koulun työntekijät saattavat nostaa asian esille. Joskus vanhempi huomaa muutoksen lapsessaan.

– Lapsesta huolta pitävien aikuisten kannattaa hakea apua, jos lapsen tai nuoren puheet muuttuvat vihamielisiksi tai väkivaltaa ihannoiviksi, sanoo suunnittelupäällikkö Noora Kannisto Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Sisä-Suomen poliisi nosti hiljaittain esille, että äärioikeistolainen ajattelu ja väkivallan ihannointi on saanut jalansijaa nuorten keskuudessa. Myös poliisi kehotti aikuisia olemaan kiinnostunut siitä, mitä lapset tekevät verkossa, vapaa-ajalla ja koulussa, ja ottamaan huolet puheeksi.

Palvelupolku kuvaa selkeästi, miten tilannetta selvitetään ja millaista apua lapselle tai nuorelle sekä hänen perheelleen on saatavilla.

– Lapsella tai nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua oman asiansa käsittelyyn ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti, toteaa Kannisto.

–Häntä tuetaan ymmärtämään, mitä väkivallasta seuraa, oppimaan tapahtuneesta ja toimimaan niin, että väkivalta ei enää toistu.

Palvelupolku on tehty niin, että ongelmiin saa sopivaa tukea ja palveluja oikeaan aikaan. Tätä ovat varmistamassa ammattilaiset yhteistyössä koko palvelupolun matkalla.

Palvelupolku on laadittu yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen, poliisin, järjestöjen, serukuntien ja kuntien asiantuntijoiden kanssa. Työtä ovat koordinoineet hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimin suunnittelija sekä Tampereen kaupungin erityisasiantuntija. Palvelupolun koostaminen sisältyy aluevaltuuston hyväksymään Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellista väkivallan ehkäisyn toimenpideohjelmaan, joka on voimassa vuoden 2029 loppuun. Palvelupolku on myös osa asiakkaiden tunnistettuihin tarpeisiin perustuvien palvelujen kehittämistä Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Palvelupolkuun voi tutustua Pirkanmaan hyvinvointialueen hoito- ja palvelupolut -sivulla osoitteessa pirha.fi/hoitopolut.