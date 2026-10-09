Väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi tai nuori tarvitsee apua – palvelupolku kertoo, miten apua saa
9.10.2026 10:52:04 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Miten pitää toimia, kun alle 15-vuotias käyttäytyy aggressiivisesti tai väkivaltaisesti tai hänen käytöksensä herättää huolta? Apua on saatavilla, ja Pirkanmaan hyvinvointialueen julkaisemassa palvelupolussa kerrotaan, miten lasta tai nuorta tuetaan matkalla väkivallasta irti pääsemiseen.
Verkossa julkaistu palvelupolku on tarkoitettu ensisijaisesti perheiden tueksi ja tietopaketiksi. Myös väkivaltaista käytöstä havaitseva ja siitä kuuleva työntekijä voi käyttää palvelupolkua työssään. Väkivallan ehkäisyn asiantuntijat muistuttavat, että vaikka oman lapsen väkivaltaisuus voi tuntua hankalalta tai aiheuttaa häpeää, apua voi ja kannattaa pyytää heti, kun huoli lapsen käytöksestä herää. Väkivaltaisuudesta voi kertoa lapsi itse tai hänen ystävänsä. Myös päiväkodin tai koulun työntekijät saattavat nostaa asian esille. Joskus vanhempi huomaa muutoksen lapsessaan.
– Lapsesta huolta pitävien aikuisten kannattaa hakea apua, jos lapsen tai nuoren puheet muuttuvat vihamielisiksi tai väkivaltaa ihannoiviksi, sanoo suunnittelupäällikkö Noora Kannisto Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
Sisä-Suomen poliisi nosti hiljaittain esille, että äärioikeistolainen ajattelu ja väkivallan ihannointi on saanut jalansijaa nuorten keskuudessa. Myös poliisi kehotti aikuisia olemaan kiinnostunut siitä, mitä lapset tekevät verkossa, vapaa-ajalla ja koulussa, ja ottamaan huolet puheeksi.
Palvelupolku kuvaa selkeästi, miten tilannetta selvitetään ja millaista apua lapselle tai nuorelle sekä hänen perheelleen on saatavilla.
– Lapsella tai nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua oman asiansa käsittelyyn ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti, toteaa Kannisto.
–Häntä tuetaan ymmärtämään, mitä väkivallasta seuraa, oppimaan tapahtuneesta ja toimimaan niin, että väkivalta ei enää toistu.
Palvelupolku on tehty niin, että ongelmiin saa sopivaa tukea ja palveluja oikeaan aikaan. Tätä ovat varmistamassa ammattilaiset yhteistyössä koko palvelupolun matkalla.
Palvelupolku on laadittu yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen, poliisin, järjestöjen, serukuntien ja kuntien asiantuntijoiden kanssa. Työtä ovat koordinoineet hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimin suunnittelija sekä Tampereen kaupungin erityisasiantuntija. Palvelupolun koostaminen sisältyy aluevaltuuston hyväksymään Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellista väkivallan ehkäisyn toimenpideohjelmaan, joka on voimassa vuoden 2029 loppuun. Palvelupolku on myös osa asiakkaiden tunnistettuihin tarpeisiin perustuvien palvelujen kehittämistä Pirkanmaan hyvinvointialueella.
Palvelupolkuun voi tutustua Pirkanmaan hyvinvointialueen hoito- ja palvelupolut -sivulla osoitteessa pirha.fi/hoitopolut.
Yhteyshenkilöt
Kannisto NooraSuunnittelupäällikkö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenPuh:044 473 9735noora.kannisto@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Nuorisovaltuusto kutsuu mukaan Digiraatiin keskustelemaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta9.10.2026 10:59:49 EEST | Tiedote
Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 24.9.2026 järjestää Digiraadin koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Digiraati on avoinna 26.10.2026 saakka, ja keskusteluun voi osallistua noin kolmen viikon ajan.
Pirkanmaa koetaan turvalliseksi – asukkaiden turvallisuushuolina etenkin liikennekulttuuri, huumeidenkäyttö ja syrjäytyminen9.10.2026 10:15:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaalaiset kokevat arkensa pääosin turvalliseksi. Pirkanmaalaisia huolestuttaa erityisesti huumeiden käyttö, syrjäytyminen ja väärän tai harhaanjohtavan tiedon levittäminen. Vaarallinen ajotapa on yleisin asuinalueiden turvallisuutta heikentävä ongelma. Enemmistö Pirkanmaan turvallisuuskyselyyn vastanneista ei tiedä, mistä lähisuhdeväkivaltaan saa apua. Myös asukkaiden häiriötilanteisiin varautumisessa havaittiin tutkimuksen perusteella puutteita. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäiseen turvallisuuskyselyyn vastasi 9 532 asukasta toukokuussa 2026.
OmaPirhasta voi nyt tarkistaa oman sote-aseman ja lähettää viestejä omahoitajalle9.10.2026 09:56:08 EEST | Tiedote
Oman sosiaali- ja terveysaseman eli sote-aseman selvittäminen on nyt aiempaa helpompaa Pirkanmaalla. Kun kirjaudut OmaPirhaan pirha.fi-sivustolla, näet palvelun etusivulla sote-asemasi nimen.
Lastensuojeluilmoituksiin liittyen on tullut tietoon huijausviestejä6.10.2026 13:33:23 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueelle on tullut tietoon useita tapauksia, joissa asiakkaalle on lähetetty sähköpostilla huijausviesti lastensuojeluilmoituksesta.
Taysin hoitopuhelujen soittoajoista kerrotaan nyt potilaille aiempaa tarkemmin6.10.2026 08:34:50 EEST | Tiedote
Potilaan on jatkossa helpompi varautua Taysista tulevaan hoitopuheluun, sillä soittoajankohta ilmoitetaan vähintään aamupäivän (kello 8–12) tai iltapäivän (kello 12–16) tarkkuudella. Tietyt sairaalan yksiköt voivat kertoa kellonajan tai aikaikkunan myös tätä tarkemmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme