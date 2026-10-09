Nuorisovaltuusto kutsuu mukaan Digiraatiin keskustelemaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta
9.10.2026 10:59:49 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 24.9.2026 järjestää Digiraadin koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Digiraati on avoinna 26.10.2026 saakka, ja keskusteluun voi osallistua noin kolmen viikon ajan.
Digiraati tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden kertoa omia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja kehittämisehdotuksiaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Keskustelussa voidaan pohtia esimerkiksi sitä, mikä näissä palveluissa toimii hyvin, mitä voitaisiin tehdä paremmin ja millaista tukea lapset ja nuoret tarvitsevat arjessaan.
Osallistuminen tapahtuu Digiraadin verkkopalvelussa nimimerkillä. Keskustelu käydään suljetulla keskustelualustalla, ja sitä ohjaa Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet. Jokaisen osallistujan näkemykset ovat arvokkaita, eikä osallistuminen vaadi erityisosaamista.
Digiraadin päätteeksi osallistujien ajatuksista kootaan loppulausuma, joka toimitetaan eteenpäin niille tahoille, jotka voivat hyödyntää lasten ja nuorten näkemyksiä palvelujen kehittämisessä. Loppulausuma jää myös Digiraadin alustalle nähtäville, vaikka keskustelu päättyy.
Digiraati on Tarkoitettu alle 29-vuotiaille lapsille ja nuorille. Digiraadin verkkopalvelun omistaa oikeusministeriö, ja sitä voidaan hyödyntää julkisten organisaatioiden/toimijoiden, kuten hyvinvointialueiden, toiminnassa. Palvelun käyttö on maksutonta kaikille käyttäjille.
Näin osallistut
Rekisteröidy Digiraatiin sähköpostiosoitteella tai MPASSid-tunnuksella. MPASSid-tunnus on koulumaailmasta tuttu tapa kirjautua koulujen ja oppilaitosten sähköisiin oppimisympäristöihin.
- Valitse itsellesi nimimerkki.
- Liity Pirkanmaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoraatiin. Osallistumiskoodi: pirha
- Kirjoita omia ajatuksiasi ja kommentoi muiden viestejä keskustelun aikana.
Digiraati on avoinna 26.10.2026 saakka. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan ja kertomaan oma näkemyksesi koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta!
Yhteyshenkilöt
Lindberg KatriSuunnittelija, asiakaskokemus ja osallistuminenPuh:+358503037550katri.lindberg@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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