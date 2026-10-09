EU julkisti uudet strategiset hankkeet – Suomella tärkeä rooli Euroopan strategisen autonomian rakentamisessa

CRMA:n ensimmäisellä hakukierroksella vuonna 2024 Suomesta haettiin strategisen hankkeen statusta 16 hankkeelle ja komissio myönsi strategisen aseman niistä kuudelle maaliskuussa 2025.

Toisella hakukierroksella Suomessa sijaitsevista hankkeista strategisen aseman saivat Umicore, FinnCobalt, Arctial Group Oy, Sokli Oy ja Suhanko Arctic Platinum Oy.

“On merkittävää, että suomalaiset yhtiöt hakevat aktiivisesti asemaa osana eurooppalaista kriittisten raaka-aineiden arvoketjua. Strateginen status voi vahvistaa hankkeiden asemaa ja kertoo, että EU luottaa suomalaiseen tekemiseen. Samalla se kertoo siitä, että EU tarvitsee Suomessa sijaitsevia mineraalivaroja oman toimitusvarmuutensa vahvistamiseksi”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Euroopan unioni on asettanut CRMA:n tavoitteeksi kasvattaa merkittävästi omaa strategisten raaka-aineiden louhintaa, jalostusta ja kierrätystä. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 10 prosenttia strategisten raaka-aineiden tarpeesta katetaan omalla louhinnalla, 40 prosenttia jalostetaan EU:ssa ja 25 prosenttia saadaan kierrätyksestä. Lisäksi EU pyrkii vähentämään riippuvuutta yksittäisistä kolmansien maiden toimittajista.

Suomella merkittävä rooli eurooppalaisessa mineraalihuollossa



Suomi on yksi Euroopan merkittävistä kriittisten raaka-aineiden tuottajista. Suomessa tuotetaan muun muassa kobolttia, nikkeliä ja kuparia, ja täällä on merkittävää potentiaalia myös uusien mineraaliesiintymien hyödyntämiseen. Kriittisiä raaka-aineita tarvitaan muun muassa akkuihin, sähköverkkoihin, uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon sekä puolustus- ja avaruusteollisuuteen. Komissio onkin kuvannut strategisia hankkeita keskeiseksi osaksi Euroopan taloudellista turvallisuutta ja pitkän aikavälin strategista autonomiaa.



Strategisten hankkeiden statuksen tarkoituksena on helpottaa hankkeiden etenemistä muun muassa lupamenettelyjä sujuvoittamalla ja parantamalla mahdollisuuksia saada rahoitusta ja löytää pitkäaikaisia ostajia. Tästä on Euroopan komission varapuheenjohtaja Stéphane Séjournén mukaan konkreettisia esimerkkejä mm. Suomessa, jossa Keliberin Euroopan ensimmäinen litiumkaivos on toiminnassa.



”Strategisen hankkeen status on tärkeä askel kohti CRMA:n kunnianhimoisia tavoitteita. Kotimaista arvonlisää saadaan aikaiseksi , kun Suomi tarjoaa ennakoitavaa sääntelyä, toimivia lupaprosesseja ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä”, Suomela toteaa.