Kutsu medialle: vasemmistoliiton puoluevaltuusto ja tiedotustilaisuus lauantaina 17.10.
9.10.2026 11:17:04 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Tervetuloa seuraamaan vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokousta lauantaina 17.10.
Kokous pidetään Helsingissä Eduskuntatalon Pikkuparlamentin auditoriossa (Arkadiankatu 3). Kokous alkaa klo 10 (ilmoittautuminen klo 9.30 alkaen).
Aamupäivän aikana kokouksessa kuullaan vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan linjapuhe. Puheenjohtajan linjapuheen jälkeen medialle järjestetään tiedotustilaisuus noin klo 11.00 alkaen. Tiedotustilaisuudessa ovat tavattavissa vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sekä vasemmistoliiton puoluesihteeri Anna Mäkipää.
Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen ennakkoon sähköpostitse viestinnän asiantuntija Ilona Nousiaiselle torstaihin 15.10. kello 12 mennessä.
Tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Ilona Nousiainenviestinnän asiantuntijavasemmistoliittoPuh:044 725 9790ilona.nousiainen@vasemmistoliitto.fi
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