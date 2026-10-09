SDP:n Suhonen kysyy kalateiden kieltoalueista – pelkää virtavesien vapauttamisten tyrehtymistä

– Pontimena kysymykselle on Varkauden Ämmäkosken pattitilanne, johon on valmistunut ohitusuoma eli oma koskiympäristö kutualueineen. Mutta kalastuslaki määrää ilman minkäänlaista harkintavaltaa kieltoalueeksi 200 metriä. Kyseenalaistan sen, että tulkinta kalastusalueen kiellosta voi estää näitä hyviä hankkeita toteutumasta ja edellytän lupaviranomaisille olosuhteista riippuen aluekohtaista harkintaa. Koska tästä uhkaa nyt syntyä tilanne, että virtavesien vapauttamishankkeet tyrehtyvät koko maassa, pelkää eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Suhonen.

Yhteensä 2020-luvulla Suomessa on ollut 123 vaellusesteiden ohittamiseen tai poistamiseen tähtäävää hanketta.

– Suomi on ollut Euroopan paras virtavesien vapauttaja. Nyt kuitenkin näyttää uhkaavalta, että kiinnostus toimiin vaimenee, jos vapaa-ajankalastus vaikeutuu – ohi kalastusalueen paikallistuntijoiden ja vastuullisten kalastusseurojen laintajun. Lisäksi suureessa mittakaavassa nykyminimi estää kalastusmatkailun lyhyiltä koskipätkiltä, vaikka niiden alla puolella vesialue olisi laaja ja leveä, perustelee Suhonen.

Kirjallinen kysymys kalateiden kalastuksenkieltoalueista

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on ilahduttavasti vapautettu ja kunnostettu virtavesiä ja rakennettu ”ohitusuomia”, jotta kutukalojen nousu ja kutemisen edellytykset parantuisivat. Vaellusesteiden ohittamiseen tai poistamiseen tähtäävien hankkeiden määrät ovat lisääntyneet 2020-luvulla. Vuonna 2024 Suomessa ohitettiin tai poistettiin enemmän vaellusesteitä kuin missään muussa Euroopan maassa (Dam Removal Europe 2024).

Eduskunnassa käsittelyssä olevan hallituksen esityksessä (HE 84/2026 vesilain muutos) esitettyjen tietojen mukaan vuosina 2021—2025 on ollut yhteensä 123 vaellusesteiden ohittamiseen tai poistamiseen tähtäävää hanketta eri vaiheissa. Näistä 46 on liittynyt välittömästi toiminnassa olevan tai olleen vesivoimalaitoksen ohittamiseen tai purkuun.

Nämä uudet kalatiet ja kutupaikat on kunnostettu omistajan, kalastusseurojen vapaaehtoistyön, kansalaisaktivismin ja talkootyön sekä niihin liittyvän varainhankinnan voimin. Edellinen kalatiestrategia on vuodelta 2012 ja nyt on olemassa valmisteluhanke strategian uusimiseksi.

Yllätyksenä monelle puuhahenkilölle vapautus- ja kunnostusurakoissa on hankkeen valmistumisen jälkeen tullut kalastuslain tiukat määräykset, jotka eivät anna luvituksessa tilaa tulkinnalle ja virkaharkinnalle. Vaan aina kalastuskieltoalue on vähintään 200 metriä alaspäin virtaveden kynnykseltä, joillain alueilla minimimitta pidennetty jopa 500 metriin.

On olemassa alueita, esimerkiksi taajamien läheisyydessä, joissa lain pitkä minimivaade aiheuttaa ei-toivottua käyttäytymistä, joka näkyy salakalastuksen lisääntymisenä. Tällöin koko kunnostushanke ja kutusorastusten tekeminen kääntyvät asiaansa vastaan, kun paikallisten tietämys ja tuntemus sekä oikeustaju kääntyvät tiukkaa oikeusnormista tulevaa ohjausta vastaan.

Edellä kuvatun kaltainen tilanne on päässyt syntymään lähes Varkauden keskustassa, Ämmäkosken kalastusalueella. Tiettävästi samankaltainen tilanne on myös Nilsiän Lastukoskella. Ehdoton ja joustamaton laki, ilman viranomaisharkintaa voi siis heikentää lainkuulaisuutta sekä tyrehdyttää kalateiden rakentamisen ja kunnostamisen sekä virtavesien vapauttamisen suotuisan kehityksen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko kalastuslaki kirjoitettu liian ehdottomaksi kalateiden osalta ja estyykö lain soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin sekä lupaviranomaisen harkinta,

ehtiikö hallitus vielä tuomaan päivitetyn kalatiestrategian ja antaako hallitus vielä esityksen kalastuslain korjaamiseksi kalateiden osalta ja

voiko lain tulkinta olla sama kaikissa paikoissa ilman harkintaa ja tyrehdyttääkö nykytila uusien virtavesien vapauttamisen, kalateiden kunnostamisen ja rakentamisen hankkeet?

Helsingissä 9.10.2026

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Timo Suhonen sd