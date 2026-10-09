SDP:n Suhonen kysyy kalateiden kieltoalueista – pelkää virtavesien vapauttamisten tyrehtymistä
9.10.2026 12:15:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen on tänään perjantaina (9.10.2026) jättänyt kirjallisen kysymyksen kalateiden kalastuksenkieltoalueista valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi.
– Pontimena kysymykselle on Varkauden Ämmäkosken pattitilanne, johon on valmistunut ohitusuoma eli oma koskiympäristö kutualueineen. Mutta kalastuslaki määrää ilman minkäänlaista harkintavaltaa kieltoalueeksi 200 metriä. Kyseenalaistan sen, että tulkinta kalastusalueen kiellosta voi estää näitä hyviä hankkeita toteutumasta ja edellytän lupaviranomaisille olosuhteista riippuen aluekohtaista harkintaa. Koska tästä uhkaa nyt syntyä tilanne, että virtavesien vapauttamishankkeet tyrehtyvät koko maassa, pelkää eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Suhonen.
Yhteensä 2020-luvulla Suomessa on ollut 123 vaellusesteiden ohittamiseen tai poistamiseen tähtäävää hanketta.
– Suomi on ollut Euroopan paras virtavesien vapauttaja. Nyt kuitenkin näyttää uhkaavalta, että kiinnostus toimiin vaimenee, jos vapaa-ajankalastus vaikeutuu – ohi kalastusalueen paikallistuntijoiden ja vastuullisten kalastusseurojen laintajun. Lisäksi suureessa mittakaavassa nykyminimi estää kalastusmatkailun lyhyiltä koskipätkiltä, vaikka niiden alla puolella vesialue olisi laaja ja leveä, perustelee Suhonen.
Kirjallinen kysymys kalateiden kalastuksenkieltoalueista
Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa on ilahduttavasti vapautettu ja kunnostettu virtavesiä ja rakennettu ”ohitusuomia”, jotta kutukalojen nousu ja kutemisen edellytykset parantuisivat. Vaellusesteiden ohittamiseen tai poistamiseen tähtäävien hankkeiden määrät ovat lisääntyneet 2020-luvulla. Vuonna 2024 Suomessa ohitettiin tai poistettiin enemmän vaellusesteitä kuin missään muussa Euroopan maassa (Dam Removal Europe 2024).
Eduskunnassa käsittelyssä olevan hallituksen esityksessä (HE 84/2026 vesilain muutos) esitettyjen tietojen mukaan vuosina 2021—2025 on ollut yhteensä 123 vaellusesteiden ohittamiseen tai poistamiseen tähtäävää hanketta eri vaiheissa. Näistä 46 on liittynyt välittömästi toiminnassa olevan tai olleen vesivoimalaitoksen ohittamiseen tai purkuun.
Nämä uudet kalatiet ja kutupaikat on kunnostettu omistajan, kalastusseurojen vapaaehtoistyön, kansalaisaktivismin ja talkootyön sekä niihin liittyvän varainhankinnan voimin. Edellinen kalatiestrategia on vuodelta 2012 ja nyt on olemassa valmisteluhanke strategian uusimiseksi.
Yllätyksenä monelle puuhahenkilölle vapautus- ja kunnostusurakoissa on hankkeen valmistumisen jälkeen tullut kalastuslain tiukat määräykset, jotka eivät anna luvituksessa tilaa tulkinnalle ja virkaharkinnalle. Vaan aina kalastuskieltoalue on vähintään 200 metriä alaspäin virtaveden kynnykseltä, joillain alueilla minimimitta pidennetty jopa 500 metriin.
On olemassa alueita, esimerkiksi taajamien läheisyydessä, joissa lain pitkä minimivaade aiheuttaa ei-toivottua käyttäytymistä, joka näkyy salakalastuksen lisääntymisenä. Tällöin koko kunnostushanke ja kutusorastusten tekeminen kääntyvät asiaansa vastaan, kun paikallisten tietämys ja tuntemus sekä oikeustaju kääntyvät tiukkaa oikeusnormista tulevaa ohjausta vastaan.
Edellä kuvatun kaltainen tilanne on päässyt syntymään lähes Varkauden keskustassa, Ämmäkosken kalastusalueella. Tiettävästi samankaltainen tilanne on myös Nilsiän Lastukoskella. Ehdoton ja joustamaton laki, ilman viranomaisharkintaa voi siis heikentää lainkuulaisuutta sekä tyrehdyttää kalateiden rakentamisen ja kunnostamisen sekä virtavesien vapauttamisen suotuisan kehityksen.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko kalastuslaki kirjoitettu liian ehdottomaksi kalateiden osalta ja estyykö lain soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin sekä lupaviranomaisen harkinta,
ehtiikö hallitus vielä tuomaan päivitetyn kalatiestrategian ja antaako hallitus vielä esityksen kalastuslain korjaamiseksi kalateiden osalta ja
voiko lain tulkinta olla sama kaikissa paikoissa ilman harkintaa ja tyrehdyttääkö nykytila uusien virtavesien vapauttamisen, kalateiden kunnostamisen ja rakentamisen hankkeet?
Helsingissä 9.10.2026
Timo Suhonen sd
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Googlen hakkuut paljastavat vakavan puutteen ympäristövastuussa – ministerin on esitettävä ratkaisut9.10.2026 12:11:14 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma vaatii ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalta konkreettisia toimia sen varmistamiseksi, ettei ympäristövaikutusten arviointia voi sivuuttaa ilman asianmukaisia seuraamuksia.
SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksella on veroasioissa hyvin valikoiva muisti9.10.2026 09:42:03 EEST | Tiedote
-Kokoomuksella tuntuu tämän hallituskauden veroasioissa olevan varsin valikoiva muisti, kun ministeri puhuu kyselytunnilla, että hallitus ”ei ole lähtenyt korottamaan veroja” vaikka hallitus on kautensa aikana nostanut arvonlisäveroa kuin myös kiristänyt eläkkeensaajien verotusta, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
SDP:n Paula Werning: Eläkeläisten kurittamiselle on tultava stoppi8.10.2026 16:32:16 EEST | Tiedote
Orpon hallituksen politiikka on vienyt erityisesti pienituloisten eläkeläisten asemaa täysin väärään suuntaan. SDP:n Paula Werning muistuttaa, että hallituksen tekemät leikkaukset ja maksujen korotukset kasaantuvat usein samojen ihmisten maksettaviksi. Hän vaatii hallitusta lopettamaan eläkeläisten toimeentulon jatkuvan kiristämisen.
SDP:n Aki Lindén: Sote-alueiden toimintakulujen muutos merkittävästi julkisen keskustelun mielikuvia maltillisempaa8.10.2026 12:35:49 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, ex-ministeri Aki Lindénin mukaan Helsingin Sanomien vertailu sote-alueiden toimintakulujen viime vuosien muutoksesta on hyvä muistutus siitä, miksi sote-taloudesta on syytä keskustella faktojen, ei mielikuvien pohjalta.
SDP:n Piritta Rantanen: Hallituspuolueet tulivat SDP:n linjalle vesilakiasiassa – vaelluskalat eivät voi odottaa vuosikymmeniä8.10.2026 12:28:50 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätalousvaliokunta antoi tänään kriittisen lausuntonsa hallituksen esityksestä vesilain muuttamiseksi. Valiokuntakäsittelyssä hallituspuolueiden edustajat yhtyivät kritiikkiin hallituksen alkuperäisen esityksen puutteista. – On merkittävää, että hallituspuolueet tulivat valiokunnassa SDP:n linjalle ja tunnistivat esityksen ongelmat. Saimme yhdessä aikaan lausunnon, jossa edellytetään puutteiden korjaamista. Nyt ympäristövaliokunnan on otettava nämä huomiot vakavasti ja korjattava esitystä tai palautettava se uudelleen valmisteltavaksi, toteaa kansanedustaja Piritta Rantanen, SDP:n maa- ja metsätalousryhmän vastaava.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme