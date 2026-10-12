Uusi päiväkoti avautuu Palosaarelle entisen koulun tiloihin
12.10.2026 12:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Palosaarelle avautuu uusi kaksikielinen päiväkoti entisen Palosaaren koulun tiloihin. Toiminta uusissa, täysin remontoiduissa tiloissa alkaa 19.10.
Uudessa Palosaaren päiväkodissa on tilat seitsemälle lapsiryhmälle.
Sisätiloihin on remontoitu kullekin lapsiryhmälle omat tilansa vanhaa rakennusta kunnioittaen, mutta toiminnallisuus mahdollisimman hyvin huomioiden. Rakennus on valmistunut vuonna 1906.
Toimintaa kolmessa kerroksessa
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat pienempien lasten eli alle 3-vuotiaiden ryhmä-, leikki- ja lepotilat. Toisessa kerroksessa on 3–5-vuotiaiden lasten tilat sekä esiopetusikäisten ryhmätilat.
Kolmannessa kerroksessa on pienryhmätiloja, aistihuone, ateljee sekä henkilökunnan työtiloja.
- Vanhoja luokkahuoneita on jaettu erillisiin ryhmä-, leikki- ja lepotiloihin. Näissä tiloissa on akustiikka huomioitu niin lattiassa, katossa, seinissä kuin kalusteissakin, kertoo päiväkodinjohtaja Annastina Heinonen.
Päiväkodin lapsiryhmät on nimetty Palosaaren merellisen luonteen ja historian mukaan: Paatit, Purtilot, Ankkurit ja Kipparit sekä Jollar, Kutter ja Skutan.
Upea liikuntasali ja monipuolinen piha
Uudesta päiväkodista löytyy myös upea liikuntasali, joka on remontoitu koulun vanhaan juhlasaliin. Alakerran monitoimitilaa voi käyttää esimerkiksi leivontaan ja tiede- ja tutkimustekemiseen.
Myös pihasuunnittelussa on huomioitu sekä kulttuuriympäristö että toiminnallisuus.
Rakennuksen kaupungin puolella sijaitsee pienempien lasten leikkialue, jonka puusto on säilytetty. Isompien lasten leikkialue sijaitsee Palosaarentien puolella rakennusta.
Uusiin tiloihin muuttavat kaikki ryhmät nykyisen Palosaaren päiväkodin tiloista sekä Kaptensgatans daghem ja Vikinga förskolan.
Nykyisen Palosaaren päiväkodin vuonna 1973 rakennettu päiväkotirakennus edellyttäisi lähivuosina mittavaa ja kallista peruskorjausta, joten rakennus on päätetty purkaa ja toiminta siirtää entisen koulun tiloihin.
UNICEF on myöntänyt Vaasan kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällisessä kunnassa lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päiväkodinjohtaja Annastina Heinonen, puh. 040 742 4789, annastina.heinonen@edu.vaasa.fi
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