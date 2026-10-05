Naantalin kaupunki

Vadstenankatu suljetaan saneerauksen vuoksi neljäksi viikoksi

9.10.2026 11:50:23 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Vadstenankatu suljetaan läpiajoliikenteeltä 13.10. noin neljäksi viikoksi. Kadulla uusitaan rakennekerroksia, päällyste ja reunakivet.

Vadstenankatu Naantalissa Kylentieltä kuvattuna. Tumma auto ajaa tiellä.
Vadstenankatu suljetaan liikenteeltä neljäksi viikoksi 13.10. alkaen. Naantalin kaupunki

Suljettu katualue koskee Vadstenankatua välillä Teljentie-Kylentie.  

Työmaan aikana huoltoajo ja kiinteistöille ajo on sallittu. Kaupunki suosittelee käyttämään Venevalkamantietä.  

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Vadstenankatu Naantalissa Kylentieltä kuvattuna. Tumma auto ajaa tiellä.
Vadstenankatu suljetaan liikenteeltä neljäksi viikoksi 13.10. alkaen.
Naantalin kaupunki
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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