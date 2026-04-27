Rovaniemellä pyöräteiden vauriot kartoitettiin ja korjattiin kesän aikana mobiilipelin avulla

Rovaniemellä kartoitettiin toukokuun alussa pyöräteiden kuntoa Crowdsorsa-mobiilipelin avulla. Tavoitteena oli saada nopeasti perusteellinen kuva katuverkon kunnosta ja löytää erityisesti pyöräilijöille vaaralliset kohdat.



Kartoitukseen osallistui 39 pyöräilevää kaupunkilaista, jotka kuvasivat pyöräteitä älypuhelimillaan ja keräsivät samalla pelikartalle sijoitettuja rahanarvoisia virtuaalihedelmiä.



Kartoitus eteni vauhdilla: jo ensimmäisen tunnin aikana noin 60 prosenttia 200 kilometrin pyörätieverkostosta oli kuvattu. Sateinen sää hidasti kuvaamista hieman, sillä tien pintoja voidaan kuvata vain kuivalla säällä. Koko verkosto saatiin kuitenkin kartoitettua viidessä päivässä ja osallistujille jaossa ollut 735 euron palkkiopotti käytettyä kokonaan.



Kaupunki lähti korjaustöihin heti



Kerätyn videoaineiston perusteella korjausta vaativat kohdat löydettiin nopeasti eikä kaupungin kunnossapidon henkilöstön tarvinnut kiertää pyörätieverkostoa.



– Tietoa saatiin lyhyessä ajassa huomattavasti enemmän kuin olisimme pystyneet keräämään omin voimin. Jos olisimme lähteneet kartoittamaan koko verkostoa itse hiekoitushiekkojen poiston jälkeen, emme olisi ehtineet saada aineistoa hyödynnettyä saman kevään aikana, sanoo kunnossapitoinsinööri Timo Rytilahti Rovaniemen kaupungilta.



Erityisesti pyöräteiden vaarallisia halkeamia paikattiin moninkertainen määrä aikaisempiin vuosiin nähden.



– Halkeamien paikkaaminen parantaa liikenneturvallisuutta ja pidentää väylien päällysteiden ja rakenteiden kestoikää, Rytilahti jatkaa.



– Tieto liikennettä vaarantavista halkeamista saatiin tuotettua todella nopeasti ja sama aineisto voitiin muuttaa urakoitsijalle Crowdsorsan sovelluksessa Halkeamien korjaus -peliksi. Tämän avulla urakoitsija pystyi navigoimaan kohteisiin ja korjaukset päästiin aloittamaan liki saman tien. Lisäksi työn edistymistä pystyi seuraamaan reaaliajassa kartalta, lisää omaisuudenhallinnan asiantuntija Matti Molkoselkä Rovaniemen kaupungilta.



Saumatonta yhteistyötä



Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju kertoo yllättyneensä itsekin sekä kartoitukseen osallistuneiden kaupunkilaisten että kaupungin kunnossapidon ripeydestä.



– Kaupunkilaiset todella suhasivat pyöräteillä, ja koko verkosto saatiin kuvattua erittäin nopeasti. Hienointa oli nähdä, kuinka saumattomasti osallistujien keräämä tieto auttoi kaupunkia tarttumaan korjaustöihin. Tämä oli todella onnistunut projekti, Paju toteaa.





Tulokset lyhyesti:

Pyöräteitä kartoitettiin 200 km

60 % verkostosta kuvattiin jo ensimmäisen tunnin aikana

100 % kartoituksesta valmistui viidessä päivässä

Tehtävään osallistui 39 henkilöä

Noin neljännes osallistujista oli teini-ikäisiä

Osallistujille oli varattu palkkioihin yhteensä 735 €

Suurin yksittäisen osallistujan ansaitsema summa oli 94,70 €

Valtaosa havaituista vaarallisista halkeamista saatiin korjattua kesän aikana