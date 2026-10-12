Nelonen Media

Huippunäyttelijöiden tähdittämä Karavaanarit saa ensi-iltansa helmikuussa – ensimmäinen maistiainen julki

12.10.2026 11:48:26 EEST | Nelonen Media | Tiedote

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Maamme eturivin näyttelijöiden tähdittämä elokuva Karavaanarit saa ensi-iltansa helmikuussa 2027. Kari Ketosen ohjaamasta elokuvasta on julkaistu nyt ensimmäinen maistiainen.

Jetro Staven

Karavaanarit kertoo ystävistä, jotka kokoontuvat Porin Yyteriin viettämään oman karavaanariyhteisönsä vuosipäivätreffejä. Täydellisesti suunniteltu juhlaviikko kuitenkin järkkyy, kun vakiporukan jäsen tuo paikalle uuden miesystävänsä, joka kaataa jokaisen henkilökohtaiset kulissit. Alkaa paljastusten ja tahattomien kommellusten sävyttämä viikonloppu, jonka aikana jokainen yrittää säilyttää kasvonsa.

Nyt julkaistussa teaserissa nähdään esimakua elokuvasta. Kohtauksessa nähdään kahden hyvin erilaisen persoonan hyvin erilaiset näkemykset karavaanarielämästä.

VIDEO: Karavaanarit-elokuvan teaser

Elokuvan tähtinä nähdään joukko maamme kirkkaimpia tähtiä. Mukana ovat Antti LuusuaniemiKari KetonenHeli SutelaMimosa WillamoJoonas NordmanRia KatajaLinnea LeinoHeikki KinnunenMiitta SorvaliMaria Kuusiluoma ja Juuso ”Köpi” Kallio.

Elokuvan on ohjannut Kari Ketonen. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Kari Ketosen lisäksi Mauri Ahola, Joonas Nordman, Ninni Saajola ja Tatiana Elf. Tuottajina toimivat Jonna Enroth ja Paavo Tervonen ja Antti Luusuaniemi, tuotantoyhtiönä RC Film & TV. Nelonen Media levittää elokuvan.

Elokuvan rahoitusta on tukemassa Elokuvasäätiön lisäksi yhteistyökumppaniverkosto. Elokuvan kumppaneita ovat Porin kaupunki, Kesko/Naughty Street Food, Kultakiertue, Rinta-Joupin Autoliike, Villi sekä Tactic Games.

Karavaanarit saa ensi-iltansa 12.2.2027.

Elokuvan kuvia voi ladata täältä.

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Jetro Staven
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Jetro Staven
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