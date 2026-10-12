Huippunäyttelijöiden tähdittämä Karavaanarit saa ensi-iltansa helmikuussa – ensimmäinen maistiainen julki

Karavaanarit kertoo ystävistä, jotka kokoontuvat Porin Yyteriin viettämään oman karavaanariyhteisönsä vuosipäivätreffejä. Täydellisesti suunniteltu juhlaviikko kuitenkin järkkyy, kun vakiporukan jäsen tuo paikalle uuden miesystävänsä, joka kaataa jokaisen henkilökohtaiset kulissit. Alkaa paljastusten ja tahattomien kommellusten sävyttämä viikonloppu, jonka aikana jokainen yrittää säilyttää kasvonsa.

Nyt julkaistussa teaserissa nähdään esimakua elokuvasta. Kohtauksessa nähdään kahden hyvin erilaisen persoonan hyvin erilaiset näkemykset karavaanarielämästä.

VIDEO: Karavaanarit-elokuvan teaser

Elokuvan tähtinä nähdään joukko maamme kirkkaimpia tähtiä. Mukana ovat Antti Luusuaniemi, Kari Ketonen, Heli Sutela, Mimosa Willamo, Joonas Nordman, Ria Kataja, Linnea Leino, Heikki Kinnunen, Miitta Sorvali, Maria Kuusiluoma ja Juuso ”Köpi” Kallio.

Elokuvan on ohjannut Kari Ketonen. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Kari Ketosen lisäksi Mauri Ahola, Joonas Nordman, Ninni Saajola ja Tatiana Elf. Tuottajina toimivat Jonna Enroth ja Paavo Tervonen ja Antti Luusuaniemi, tuotantoyhtiönä RC Film & TV. Nelonen Media levittää elokuvan.

Elokuvan rahoitusta on tukemassa Elokuvasäätiön lisäksi yhteistyökumppaniverkosto. Elokuvan kumppaneita ovat Porin kaupunki, Kesko/Naughty Street Food, Kultakiertue, Rinta-Joupin Autoliike, Villi sekä Tactic Games.

Karavaanarit saa ensi-iltansa 12.2.2027.

Elokuvan kuvia voi ladata täältä.