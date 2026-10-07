Suomen Palloliitto

Pikkuhuuhkajat kohtaa EM-jatkokarsinnoissa Irlannin

9.10.2026 12:23:56 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

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Suomi kohtaa Irlannin marraskuun U21-EM-jatkokarsinnoissa.

Suomen vastustajaksi U21-EM-jatkokarsinnoissa on arvottu Irlanti.

Kaksiosainen EM-jatkokarsinta pelataan 9.–17.11. välisenä aikana, ja otteluparin voittaja etenee kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan U21-EM-lopputurnaukseen.

Suomi aloittaa otteluparin kotona. Otteluiden tarkoista päivämääristä ja kellonajoista tiedotetaan mahdollisimman pian.

Suomen kotiottelu pelataan Tampereella, Tammelan Stadionilla. Lipunmyynti otteluun käynnistyy keskiviikkona 14. lokakuuta kello 13.00.

Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuon kommentit arvonnan tuloksesta päivittyvät myöhemmin Palloliiton verkkosivuille.

Lisätiedot:
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen@palloliitto.fi

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