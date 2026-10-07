Pikkuhuuhkajat kohtaa EM-jatkokarsinnoissa Irlannin
9.10.2026 12:23:56 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa Irlannin marraskuun U21-EM-jatkokarsinnoissa.
Suomen vastustajaksi U21-EM-jatkokarsinnoissa on arvottu Irlanti.
Kaksiosainen EM-jatkokarsinta pelataan 9.–17.11. välisenä aikana, ja otteluparin voittaja etenee kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan U21-EM-lopputurnaukseen.
Suomi aloittaa otteluparin kotona. Otteluiden tarkoista päivämääristä ja kellonajoista tiedotetaan mahdollisimman pian.
Suomen kotiottelu pelataan Tampereella, Tammelan Stadionilla. Lipunmyynti otteluun käynnistyy keskiviikkona 14. lokakuuta kello 13.00.
Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuon kommentit arvonnan tuloksesta päivittyvät myöhemmin Palloliiton verkkosivuille.
Lisätiedot:
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen@palloliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Helmareiden torstain mediatilaisuudessa Koivunen ja Saloranta7.10.2026 18:35:28 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa MM-jatkokarsintojen ensimmäisellä kierroksella Serbian Tampereella perjantaina 9.10. sekä Stara Bazovassa tiistaina 13.10.
Huuhkajien mediaohjelma 5.–6.10.5.10.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa Valko-Venäjän UEFA Nations League -ottelussa tiistaina Budapestissa.
Pikkuhuuhkajien mediaohjelma ennen EM-karsintalohkon päättävää Kosovo-ottelua2.10.2026 17:45:01 EEST | Tiedote
Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2004 ja myöh.synt.) on varmistanut syyskuun Espanja- ja Romania-voitoillaan pääsyn vähintään marraskuussa pelattaviin U21-EM-jatkokarsintoihin.
Huuhkajien mediatilaisuuksien haastateltavat perjantaina 2.10.2.10.2026 08:19:01 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa Albanian UEFA Nations Leaguen C-liigan ottelussa lauantaina Olympiastadionilla kello 16.00.
Helmareiden mediaohjelma 6.–13.10.20261.10.2026 16:30:00 EEST | Tiedote
Suomi saa MM-jatkokarsintojen ensimmäisellä kierroksella vastaansa Serbian Tampereella (9.10.) ja Stara Pazovassa (13.10.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme