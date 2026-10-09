SDP:n Eveliina Heinäluoma: Googlen hakkuut paljastavat vakavan puutteen ympäristövastuussa – ministerin on esitettävä ratkaisut

Uutissuomalaisen (9.10) julkaiseman uutisen mukaan Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Muhoksella puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministeri Multalan mukaan nykyinen YVA-lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita.

– On kestämätöntä, jos ympäristövaikutusten arviointia edellyttävässä hankkeessa voidaan ensin kaataa metsä ja vasta sen jälkeen selvittää vaikutukset. Arvioinnin tarkoitus on vaikuttaa ratkaisuihin ennen kuin peruuttamattomia muutoksia tehdään. Jälkikäteen tehty selvitys ei tuo kaadettua metsää takaisin, Heinäluoma sanoo.

Heinäluoman mukaan ministerin vastuu ei pääty voimassa olevan lainsäädännön puutteiden toteamiseen.

– Jos laki ei mahdollista asianmukaisia seuraamuksia, hallituksen tehtävä on korjata laki. Ministeri Multalan on kerrottava, miten hän varmistaa, ettei vastaava toistu. Pelkkä toteamus sanktioiden puuttumisesta on riittämätön vastaus näin vakavaan tilanteeseen.

Lupa- ja valvontavirasto on kehottanut Googlen tytäryhtiötä keskeyttämään hankkeiden valmistelutoimet YVA-menettelyjen valmistumiseen asti ja uhannut uhkasakolla, jos kehotuksia ei noudateta. Heinäluoma pitää viranomaisen puuttumista tärkeänä, mutta korostaa, että ympäristöhaittoja on ehkäistävä ajoissa.

– Sääntöjä noudattavat yritykset odottavat selvitysten valmistumista ja kantavat vastuunsa. Niiden asemaa ei saa heikentää järjestelmällä, jossa velvoitteiden sivuuttaminen voi tuoda etumatkaa. Samojen sääntöjen on koskettava kaikkia, myös maailman suurimpia teknologiayhtiöitä.

SDP poliittinen ohjelma ottaa myös vahvasti kantaa ympäristörikosten torjuntaan. Poliittisen ohjelman mukaan ympäristönormien laiminlyöntiin on puututtava tiukasti, ja pikahyötyjen hakeminen on tehtävä taloudellisesti kannattamattomaksi.

Multala on kertonut eduskunnan käsiteltävänä olevasta lainsäädännöstä, jolla kiristettäisiin ympäristöluvituksen laiminlyöntejä koskevaa sääntelyä. Heinäluoma vaatii hallitukselta selvitystä siitä, kattaako uudistus myös nyt esiin nousseen puutteen YVA-velvoitteiden noudattamisessa.

– Suomi tarvitsee investointeja ja työpaikkoja. Niiden kestävyyden ja hyväksyttävyyden perustana ovat luotettava ympäristöarviointi, toimiva valvonta ja yhteiset pelisäännöt. Hallituksen on varmistettava, ettei luonnon kustannuksella kiirehtiminen kannata, Heinäluoma painottaa.