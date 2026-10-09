Kristiinankaupungin ja Kruunupyyn kotihoidot saivat Pohjanmaan parhaat asiakasarviot
9.10.2026 12:34:14 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti kotihoidon ja palveluasumisen asiakastyytyväisyyttä alueellisesti sekä koko Suomen tasolla.
THL:n teettämään asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna yli 40 000 vanhuspalvelujen asiakasta.
Vastausten perustella valittiin kolme kotihoidon ja kolme ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä, jotka saivat koko maan parhaat asiakasarviot. Lisäksi jokaiselta hyvinvointialueelta valittiin kaksi kotihoidon ja kaksi palveluasumisen yksikköä, jotka saivat alueensa parhaat arviot. Pohjanmaan parhaiksi kotihoidon yksiköiksi sijoittuivat Kristiinankaupungin ja Kruunupyyn kotihoidot. Kruunupyyn kotihoito on ollut kärkisijoilla myös aiemmin.
Turvallisuuden tunne lisää tyytyväisyyttä
Kotihoidon arvioissa huomioitiin muun muassa avun ja palvelun riittävyys, turvallisuus ja suositteluhalukkuus. Yksiköiltä edellytettiin vähintään 20 asiakasvastausta.
– Olemme erittäin kiitollisia, että olemme saaneet näin hienon tuloksen kolmena peräkkäisenä vuotena. Tämä tuntuu todella hyvältä, palveluyksikön päällikkö Åsa Häyrynen iloitsee.
Menestyksen salaisuudeksi Häyrynen nimeää henkilöstön kyvyn luoda turvallisuutta asiakkaille ystävällisen kohtelun, huolenpidon ja ammattitaidon kautta.
Myös Kristiinankaupungissa iloitaan menestymisestä. Tunnustuksen saaminen kertoo, että henkilöstö on tehnyt jokapäiväisen työn parhaalla mahdollisella tavalla.
– Tämä oli upea uutinen. Saamme tästä intoa jatkaa sekä kehittää kotihoidon työtä. Satsaamme tällä hetkellä erityisesti kuntouttavaan työotteeseen. Työmme keskiössä on se, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi, palveluyksikön päällikkö Carina Lindeman kertoo.
Yhä useampi asuu omassa kodissaan pidempään kotihoidon avulla
Hyvinvointialueen tavoitteena on, että jokainen pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Siksi tuomme tukea ja hoivaa kotiin, nykyisin jo monessa eri muodossa. Kotihoidon palveluita tarjotaan aina fyysistä kotikäynneistä etähoivaan ja lääkeautomaattien tukeen. Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon hoitoa suunnitellessa. Myös henkilökuntaa ja asiakkaita on aiempaa enemmän.
– Työtehtävät vaativat henkilöstöltä laajaa osaamista ja vankkaa ammattitaitoa. Nykyisin asiakkaat voivat asuva omissa kodeissaan kotihoidon tukemana entistä pidempään, Lindeman korostaa.
Sekä Häyrynen että Lindeman kertovat, kuinka asiakkaiden tyytyväisyys hoitoon välittyy arjessa. Asiakkaat odottavat käyntejä ja osoittavat kiitoksensa saamastaan avusta.
– Se on paras palaute mitä voimme saada. Se antaa hoitajillemme energiaa, mikä heijastuu jokapäiväisiin kohtaamisiin, Häyrynen kuvailee.
Lisätietoja THL:n tiedotteessa: Kotihoidon asiakastyytyväisyyden heikkeneminen on taittunut – valtaosa vanhuspalvelujen asiakkaista on tyytyväisiä palveluihinsa
Yhteyshenkilöt
Åsa HäyrynenPalveluyksikön päällikkö
Kotihoito, Kruunupyy ja Luoto
Carina LindemanPalveluyksikön päällikkö
Kotihoito, Kristiinankaupunki ja Kaskinen
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Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
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