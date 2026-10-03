Kaikkonen: Googlen YVA-rikkomus ei saa toistua – lakirikkomuksesta on seurattava sanktio

– Tilanne on kestämätön. Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena nimenomaan on selvittää hankkeen vaikutukset ennen peruuttamattomia toimia. Jos yritykset voivat ilman seuraamuksia sivuuttaa YVA-prosessin ja mellastaa luonnossa, on lainsäädännössä ilmeinen puute, Kaikkonen sanoo.



– Nyt ei pidä hukata aikaa. Esitän, että hallitus valmistelee ripeästi lakimuutoksen, jonka myötä vakavasta YVA-lain rikkomisesta voidaan jatkossa määrätä hallinnollinen seuraamusmaksu. Maksun suuruutta määrittäessään viranomaisen pitää voida huomioida sekä rikkomuksen vakavuus että yrityksen maailmanlaajuinen liikevaihto. Näin seuraamus olisi riittävän tuntuva jopa maailman suurimmille yrityksille, mutta samalla oikeasuhtainen eri kokoisille yrityksille.



– Kyse on paitsi luonnosta, myös reilusta pelistä. Valtaosa yrityksistä noudattaa lakeja ja asetuksia tarkoin. Ei ole oikein, jos osa yrityksistä voi rikkoa yhteisiä sääntöjä ilman seuraamuksia. Näin ei voi jatkua, Kaikkonen huomauttaa.



Kaikkonen muistuttaa, että muista Pohjoismaista ja EU-tasolta löytyy esimerkkejä vastaavasta sääntelystä. Norjassa ja Islannissa YVA-velvoitteiden rikkomisesta voidaan määrätä hallinnollisia seuraamusmaksuja. Tanskassa hankkeen luvaton aloittaminen voi puolestaan johtaa sakkorangaistukseen.



Myös EU:ssa on hyväksytty periaate, jonka mukaan vakavista ympäristörikkomuksista määrättävät seuraamukset voidaan suhteuttaa yrityksen liikevaihtoon. Esimerkiksi EU:n uudessa ympäristörikosdirektiivissä säädetään vakavista ympäristörikoksista määrättävien sakkojen enimmäistasoista, jotka voidaan sitoa yrityksen maailmanlaajuiseen liikevaihtoon.



– Suomi tarvitsee investointeja ja uusia työpaikkoja. Kansainväliset yritykset ovat tervetulleita investoimaan Suomeen. Mutta tarvitsemme myös reilua kilpailua ja yhteisten pelisääntöjen kunnioittamista. Siksi YVA-lain vakavista rikkomuksista on jatkossa voitava määrätä kohtuullinen, mutta riittävän tuntuva sanktio. Yhteiset ja toimivat pelisäännöt kaikille, Kaikkonen päättää.