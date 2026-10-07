Aluevaltuustossa 13.10.2026 pelastustoimen palvelutasopäätös
12.10.2026 09:59:01 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu tiistaina 13.10.2026 kello 17. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Aluevaltuusto käsittelee pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2027–2030. Palvelutasopäätös määrittää pelastustoimen tehtävien järjestämisen hyvinvointialueella sekä täydentää hyvinvointialueen strategiaa.
Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, ja niitä voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Yhteyshenkilöt
Christa CarpelanAluevaltuuston puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:050 406 3763christa.carpelan@luottamus.kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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