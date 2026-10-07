Kymenlaakson hyvinvointialue

Aluevaltuustossa 13.10.2026 pelastustoimen palvelutasopäätös

12.10.2026 09:59:01 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

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Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu tiistaina 13.10.2026 kello 17. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

Aluevaltuusto käsittelee pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2027–2030. Palvelutasopäätös määrittää pelastustoimen tehtävien järjestämisen hyvinvointialueella sekä täydentää hyvinvointialueen strategiaa.

Kokouksen esityslista

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, ja niitä voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

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Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

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5.10.2026 päättyneissä Kymenlaakson hyvinvointialueen yt-neuvotteluissa työnantajan suunnitelmissa esitetään palvelutoiminnan voimakasta uudistamista suhteessa Kymenlaakson väestörakenteen ja palvelutarpeen kehitykseen. Suunnitelluilla toimenpiteillä arvioidaan olevan vaikutuksia vähintään noin 1 200 työntekijään, ja henkilötyövuosien vähennystarve on enintään 280 henkilötyövuotta.

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