Kokoomuksen Aleksi Jäntti: Suomessa on oltava nollatoleranssi tyttöjen alistamiselle
11.10.2026 09:00:00 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomus esittää pakottavan kontrollin kriminalisointia sekä lähestymiskieltojen valvonnan tiukentamista. Tavoitteena on vahvistaa väkivallan uhrien suojaa ja puuttua nykyistä tehokkaammin tyttöjen ja naisten alistamiseen sekä henkiseen väkivaltaan.
– Suomessa yhdellekään tytölle ei saa syntyä tunnetta siitä, että hänen vapautensa, oikeutensa tai turvallisuutensa ovat neuvoteltavissa. Kunniaan, perinteeseen tai kulttuuriin vetoamalla ei voi oikeuttaa väkivaltaa, alistamista tai tyttöjen elämän rajoittamista. Jokaisella tytöllä on oikeus kasvaa vapaaksi, näkyväksi ja turvassa, Jäntti sanoo.
Jäntti muistuttaa, että hallitus on jo tehnyt merkittäviä päätöksiä väkivallan uhrien aseman vahvistamiseksi. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelusta on luovuttu, ja turvakotien rahoitusta on kasvatettu, jotta apua on saatavilla helposti entistä useammalle sitä tarvitsevalle.
Kesäkuun puoluekokouksessa kokoomus hyväksyi uudistetun tavoiteohjelmansa. Tavoiteohjelmassa linjataan, että kokoomus haluaa parantaa lähisuhdeväkivallan uhrien suojaa vahvistamalla lähestymiskieltojen valvontaa ja koventamalla niiden rikkomisesta annettavia rangaistuksia. Samalla selvitetään keinoja, joilla uhri voi tarvittaessa vaihtaa nimeä ja asuinpaikkaa nykyistä tehokkaammin.
– Lähestymiskiellon on oltava todellinen suoja, ei pelkkä paperi. Väkivallan uhrin ei pidä joutua elämään jatkuvassa pelossa tekijän varjosta. Yhteiskunnan tehtävä on suojella uhria, ei jättää häntä yksin rakentamaan omaa turvallisuuttaan, Jäntti korostaa.
Kokoomuksen uudistetussa tavoiteohjelmassa linjataan myös pakottavan kontrollin kriminalisoimisesta. Pakottava kontrolli tarkoittaa pitkäkestoista henkistä väkivaltaa, eristämistä, uhkailua, nöyryyttämistä ja toisen ihmisen elämän järjestelmällistä hallintaa. Tavoitteena on tunnistaa nykyistä paremmin väkivallan muodot, jotka eivät aina jätä näkyviä jälkiä, mutta voivat rajoittaa uhrin vapautta vuosien ajan.
– Liian moni nainen ja tyttö elää väkivallan varjossa ilman yhtäkään mustelmaa. Esimerkiksi jatkuva kontrollointi, eristäminen, pelottelu ja liikkumisen rajoittaminen voivat tehdä ihmisestä vangin omaan elämäänsä. Henkinen väkivalta on väkivaltaa siinä missä fyysinenkin. Siksi pakottava kontrolli on kriminalisoitava, eikä yhdellekään uhrille saa jäädä epäselväksi, että yhteiskunta on hänen puolellaan, Jäntti sanoo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kansallinen kokoomus
Kokoomuksen Valtonen: Tyttöjä ei tule peittää Suomessa11.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa jokaisella tytöllä on oikeus kasvaa vapaana, näkyä omana itsenään ja osallistua yhteiskuntaan tasavertaisena jäsenenä. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan länsimaisen yhteiskunnan perusarvoihin ei kuulu tyttöjen peittäminen, eristäminen tai alistaminen uskonnollisten tai kulttuuristen normien varjolla.
Kokoomuksen Multala vastaa keskustan Kaikkoselle: Hyviä uutisia, esittämäsi lakimuutos on jo eduskunnan käsittelyssä9.10.2026 15:53:30 EEST | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen patisteli tänään hallitusta valmistelemaan ripeästi lakimuutoksen, jonka myötä vakavasta YVA-lain rikkomisesta voidaan jatkossa määrätä hallinnollinen seuraamusmaksu. Hallitus on antanut 10.9. eduskunnalle esityksen ympäristörikosdirektiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi ja se on eduskunnan käsittelyssä. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala pitää tärkeänä, että YVA-lain rikkomukset sanktioidaan jatkossa nykyistä tiukemmin.
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Multala: Tehottomat tuet leikkuriin, rahat huoltovarmuuteen ja kasvuun7.10.2026 15:47:32 EEST | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala katsoo, että velkaantumisen taittamiseksi tehottomia yritys- ja maataloustukia on karsittava tulevalla hallituskaudella. Kokoomuksen mukaan veronmaksajien rahaa ei pidä sitoa tukijärjestelmiin, jotka eivät vahvista Suomen huoltovarmuutta, kilpailukykyä tai talouskasvua. Kokoomuksen velkajarruohjelmassa yritys- ja maataloustukia karsittaisiin noin 600 miljoonalla eurolla.
Kokoomuksen puoluevaltuusto käsitteli 232 puoluekokousaloitetta4.10.2026 14:26:38 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokous on käsitellyt kaikki 232 puoluekokousaloitetta, joita puoluekokous ei ehtinyt käsitellä 5.–7.6.2026. Syyskokous järjestettiin Pikkuparlamentissa 3.-4.10.2026.
Eläinten hyvinvointi on sivistyneen yhteiskunnan mitta – Kokoomuksen 6 keinoa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi4.10.2026 09:35:56 EEST | Tiedote
Tänään sunnuntaina 4.10. vietetään eläinten oikeuksien päivää. Kokoomus uskoo, että eläinten hyvinvointi kuuluu osaksi vastuullista, välittävää ja sivistynyttä yhteiskuntaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja kokoomuksen luonnonsuojelijoiden puheenjohtaja, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä julkistivat kokoomuksen 6 keinoa hyvinvoinnin edistämiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme