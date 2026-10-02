Supistuvat kunnat voivat hyötyä maisema-arkkitehtuurista, sanoo vuoden nuori maisema-arkkitehti Tuulia Nikula
9.10.2026 13:59:09 EEST | Viherympäristöliitto ry | Tiedote
Tuulia Nikula sai vuoden nuori maisema-arkkitehti –tunnustuspalkinnon Suomen maisema-arkkitehtiliiton 80-vuotisjuhlaseminaarissa perjantaina 2.10. Sotkamolainen Nikula on taustaltaan hortonomi ja valmistui maisema-arkkitehdiksi Aalto-yliopistosta 2025. Nikula etsi diplomityössään keinoja supistuvien paikkakuntien sopeutumiseen vähenevään väestöön.
Vuoden nuori maisema-arkkitehti-tunnustuksen tarkoituksena on nostaa esille lahjakasta ja innostavaa toimijaa, joka tuo maisema-arkkitehtuuriin uutta ja ennakkoluulotonta näkökulmaa. Palkinnonsaajaksi valittu Tuulia Nikula toimii Pohjois-Suomessa ja edistää maisema-arkkitehtuurin näkyvyyttä ja roolia maankäytön suunnittelussa toimintaympäristöissä, joissa ala on vasta vakiinnuttamassa paikkaansa.
Nikulan korkeatasoinen diplomityö tarkastelee ruuhkattoman Suomen suhdetta maisema-arkkitehtuuriin. Työssä on tunnistettu keinoja, joilla maisema-arkkitehtuuri voi tukea kuntien älykästä sopeutumista tarjoamalla ratkaisuja tyhjentyvien rakennusten, joutomaiden ja purkutilanteiden hallintaan.
“Aihe on erittäin ajankohtainen ja valittu näkökulma tarpeellinen. Työ osoittaa, miten merkittävä rooli maisema-arkkitehtuurilla voi olla supistuvien kuntien kehittämisessä”, kertoo Suomen maisema-arkkitehtiliiton puheenjohtaja Varpu Mikola.
Pohjoisen Suomen erityisessä ympäristössä maisema-arkkitehdeilla on paljon työnsarkaa verkostojen rakentamisessa ja perinteisten toimintamallien päivittämisessä. Tuulia Nikula on osoittanut sitkeyttä, yhteistyökykyä ja rohkeutta avata uusia polkuja. Nikulan tekemä työ on tärkeää koko alan tulevaisuuden kannalta: hän vie omalta osaltaan osaamistaan myös ruuhka-Suomen ulkopuolelle ja vahvistaa maisema-arkkitehtuurin vaikuttavuutta koko maassa, todetaan palkintoperusteluissa.
Ratkaisuja supistuville kunnille
Tuulia Nikula kertoo diplomityönsä aiheen syntyneen opiskeluaikoina mielessä pyörineestä kysymyksestä: Maisema-arkkitehtuurissa keskitytään vahvasti luomaan hyvinvointia ja viihtyisyyttä kasvaviin kaupunkeihin, mutta mitä tarjottavaa sillä olisi olemassaolostaan taisteleville pienille kunnille?
“Juuri sellaisille, joissa olen suurimman osan elämääni asunut ja joissa maisema-arkkitehtuuria ei usein tunnisteta varteenotettavaksi kuntakehittämisen keinoksi”, hän toteaa.
”Aihe on myös erittäin arka, sillä kukaan ei halua tunnustautua supistuvaksi kunnaksi”, Nikula kertoo. Hänen mukaansa enemmän kuin kaksi kolmasosaa Suomen kunnista supistuu väestön vähenemisen myötä, mikä johtaa maisemallisiin haasteisiin, kun taajamiin jää tyhjiä ja rapistuvia rakennuksia, purkukohteita ja joutomaita.
Nikulan mukaan maisema-arkkitehtuurin keinoin voidaan lieventää supistumisen seurauksia, uudistaa ja jäsentää taajamamaisemaa sekä luoda hyvinvointia ja vahvistaa paikallisidentiteettiä. Samalla voidaan myös parantaa esimerkiksi ekologisia yhteyksiä ja ilmastokestävyyttä. Uudistaminen tapahtuu luomalla viherstrategia, jossa viherverkostoa kehittämällä luodaan erilaisia pysyviä ja väliaikaisia viheralueita tyhjentyville tonteille. Oleellista on toimia eri mittakaavoissa pitkäjänteisesti ja paikkalähtöisesti huomioiden rajalliset resurssit, hän jatkaa.
“Maisema-arkkitehtuurin avulla ei voida poistaa supistumisen syitä, mutta se on suhteellisen halpa keino luoda eloa ja iloa, mahdollistaa uutta elinvoimaa ja näin auttaa kuntaa eksistentiaalisen kriisin tasapainoiseen hallitsemiseen”, Nikula summaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuulia NikulaPuh:+358 50 3211 925nikula.tuulia@gmail.com
Varpu MikolaSuomen maisema-arkkitehtiliitto ryPuh:+358 40 016 5446varpu@maisema-arkkitehtiliitto.fi
Kuvat
Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK on maisema-arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhdistys, joka edistää suomalaisen maisema-arkkitehtuurin tunnettuutta sekä jäsentensä ammatillisia etuja ja yhteenkuuluvuutta. MARK vietti 80-vuotisjuhliaan perjantaina 2.10.2026.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Viherympäristöliitto ry
Tourujoen kunnostus on Maisema-arkkitehtuuriteko 20262.10.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ry on myöntänyt Jyväskylän kaupungille Maisema-arkkitehtuuriteko-tunnustuksen Tourujoen kunnostamisesta. Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on nostaa esiin kokonaisekologisesti, yhteiskunnallisesti ja maisema-arkkitehtonisesti merkittäviä hankkeita. Kunniamaininnan sai Espoon kaupungin Luontoviisaat pihat –kilpailu.
Kaupunkipuut auttavat voimaan hyvin – Puunhalausviikkoa vietetään 24.-30.8.202620.8.2026 08:51:28 EEST | Tiedote
Jo yhdettätoista kertaa järjestettävä valtakunnallinen Puunhalausviikko muistuttaa puiden ja lähivihreän merkityksestä kaupunkiympäristössä. Tänä vuonna kampanjan teemana on ”Lataa puusta hyvä olo!”. Teemaviikon aikana jaetaan tutkittua tietoa puiden hyvinvointivaikutuksista tärkeiden kaupunkipuiden luona toteutettavin tietoiskuin sekä sosiaalisessa mediassa. Puunhalausviikolla eri toimijat viestivät teemasta kymmenien tärkeiden puiden ja tapahtumien yhteydessä eri puolilla Suomea.
Uusi ennätys Green Flag Award -palkittujen puistojen määrässä – ohjelma juhlii 10 vuotista taivaltaan Suomessa13.8.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Green Flag Award viettää 10-vuotisjuhlavuottaan! Ohjelma on palkinnut puistoja Suomessa vuodesta 2016 lähtien, jolloin Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksen puistolle myönnettiin ensimmäinen Green Flag Award-tunnus. Lepaan näyttelyssä 13.8.2026 julkistettiin 25 Green Flag Award -tunnuksen voittanutta viheraluetta – osa jo ennestään tuttuja voittajia ja 2 täysin uutta kohdetta.
Kaupunkivihreästä elinvoimaa ja hyvinvointia: asiantuntijat ja päättäjät yhteiseen keskusteluun SuomiAreenassa23.6.2026 13:01:23 EEST | Tiedote
Viheralueet eivät ole menoerä, vaan investointi hyvinvointiin ja elinvoimaan. Miten lähiluonnon ja viheralueiden tutkitut hyödyt saadaan nykyistä paremmin osaksi poliittista päätöksentekoa? Tätä käsitellään Viherympäristöliiton paneelikeskustelussa SuomiAreenassa.
Kuntien luontoviisaat metsät ja viheralueet esillä Espoossa12.5.2026 08:05:00 EEST | Kutsu
Miten kaupunkien kasvu, luonnon monimuotoisuus ja asukkaiden hyvinvointi voidaan sovittaa yhteen? Näitä kysymyksiä käsitellään Metsä- ja viherpäivillä Espoossa 21.–22.5.2026, kun kuntien viheralan ammattilaiset, tutkijat ja muut toimijat kokoontuvat yhteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme