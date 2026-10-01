Huosiosjoen virtavesikunnostukset käynnistyvät Juvalla viikolla 42

Hankkeen lupa, toteutus ja rahoitus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 11.11.2025 myöntänyt Luonterin osakaskunnalle vesitalousluvan Huosiosjoen koskien kalataloudellisen kunnostuksen toteuttamiseksi. Hanke on alkamassa viikolla 42 ja sen toteuttamisesta vastaa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus. Rahoituksesta vastaavat Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, Itä-Suomen elinvoimakeskus sekä Luonterin osakaskunta. Kunnostusta toteuttaa Jari T Liukkonen Oy Hirvensalmelta. Työn arvioitu kesto on 4-5 viikkoa.

Tietoa kohteesta

Huosiosjoen hankealueet sijaitsevat noin 15 km Juvan keskustaajaman eteläpuolella, ja vedet virtaavat Ruokojärvestä Saimaan Luonterin pohjoispäähän.



Kunnostustoimenpiteitä tehdään viidellä eri koskialueella yhteensä hieman yli kilometrin matkalla. Ylimpänä sijaitsevalla Myllykoskella vanhan myllyn rakenteet jätetään entiselleen, mutta alavirran puolella keskellä koskea oleva perkauskivivalli puretaan ja järjestellään uudelleen. Alavirtaan mentäessä Tylttykoskella, Mäkräkoskella, Rautasillankoskella ja Huosioskoskella on myös tarkoitus tehdä kiveämisiä, soraistuksia ja jonkun verran puuaineksen lisäämistä vesialueille. Hankkeeseen sisältyy myös Ohmonlammen uittopadolle uusittava kävelysilta.

Kunnostusta tehdään erityisesti uhanalaisen taimenen elinolosuhteiden parantamiseksi, mutta koskien virtausolosuhteita pyritään parantamaan niin että kunnostus palvelisi myös muuta vesieliöstöä, maisemallista puolta unohtamatta. Kutusoraikoiden ja pienpoikasten suojakivikoiden rakentaminen ovat keskeisessä roolissa.



Huosiosjoen vedenlaatu on hyvä, mutta uoma virtaa hyvin hiekkaisessa ja syöpymäherkässä maaperässä, ja näin ollen kunnostustyössä vältetään jyrkkien ja syöpymäherkkien rantatörmien tarpeetonta rikkomista.





Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus vastaa vesitaloustehtävistä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnissa.