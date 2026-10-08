Hulevesikaivon rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen Eurantien ja Hämeentien risteysalueella
9.10.2026 13:52:59 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Hämeentielle rakennettava uusi hulevesikaivo parantaa Eurantien kuivatusta. Työt käynnistyvät 12.10. alkavalla viikolla ja kestävät noin kaksi viikkoa.
Työ aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin:
- Jalankulku ohjataan rakentamisen aikana tilapäisille reiteille opastein. Jalankulku on mahdollista myös Hämeentien länsipuolella.
- Polkupyöräily ohjataan Hämeentien itäpuolelle. Pyöräily länsipuolella ei ole mahdollista rakentamisen aikana.
- Hämeentien moottoriajoneuvoliikenne opastetaan yhdelle kaistalle keskustan suuntaan työmaan kohdalla.
Työalueet rajataan työmaa-aidoilla.
Työtä tehdään pääosin arkisin kello 7.00–18.00. Töistä voi aiheutua kovaa ääntä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rakennuttaja:
projektinjohtaja Katja Jaranne
kaupunkiympäristön toimiala
puh 040 520 8925
Katja.Jaranne@hel.fi
Urakoitsija:
työnjohtaja Antti Kohonen
GRK Suomi Oy
puh. 040 158 9723
antti.kohonen@grk.fi
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