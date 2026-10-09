SDP:n Kymäläinen: Kokoomuksen Yle-leikkaukset uhkaavat satojen työpaikkoja

– Milloin kokoomuksesta tuli Yleisradion ja riippumattoman median vastustaja? Jos nämä leikkaukset toteutetaan, on aiheellista kysyä, toteuttaako kokoomus perussuomalaisten pitkäaikaisen haaveen Ylen merkittävästä alasajosta, Kymäläinen sanoo.



Ylen merkitys korostuu erityisesti tilanteessa, jossa mediakenttä keskittyy ja kaupallisen median resurssit ovat paineessa.



Kokoomuksen esityksen talousvaikutuksista on myös syytä puhua suoraan. Ylen rahoitus perustuu yleisradioveron tuottoon, joka siirretään valtion televisio- ja radiorahastoon ja josta Ylen rahoitus maksetaan. Yleen kohdistuva 120 miljoonan euron leikkaus ei siten vahvista julkista taloutta vastaavalla summalla.



– Jos leikkaus ei vahvista julkista taloutta 120 miljoonalla eurolla, miksi se halutaan tehdä? Kokoomuksella on tähän selityksen paikka. Kun taloudellinen hyöty jää vähäiseksi, mutta seuraukset suomalaiselle medialle ja Ylen toiminnalle ovat merkittäviä, herää väistämättä kysymys siitä, onko kyse ennen kaikkea ideologisesta valinnasta, Kymäläinen sanoo.



120 miljoonan euron leikkaus tarkoittaisi Ylen toiminnan merkittävää supistamista ja väistämättä vaikutuksia henkilöstöön, uutis- ja ajankohtaissisältöihin, kulttuuriin, alueelliseen palveluun sekä kotimaiseen audiovisuaaliseen tuotantoon. Ylen vaikutus ulottuu paljon omaa organisaatiota laajemmalle koko luovalle alalle.



– Perussuomalaisilta tällaista politiikkaa on osannut odottaa. Kokoomukselta ei. Yleen kohdistuvat leikkaukset jatkavat Orpon hallituksen linjaa, jossa heikennetään demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Järjestöleikkausten tavoin myös riippumattoman median heikentäminen kaventaa ihmisten mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja saada luotettavaa tietoa, Kymäläinen päättää.