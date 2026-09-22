Allergiarokotteita kehittävä suomalaisyhtiö Desentum keräsi 28 M€:n jättirahoituksen – tavoitteena tehokas hoito sadoille miljoonille allergikoille

Maaliskuussa käynnistetylle rahoituskierrokselle osallistui ammattisijoittajia, perheyhtiöitä ja yksityissijoittajia. 28 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen kierros on yksi Suomen suurimmista listaamattomien lääkekehitysyhtiöiden kierroksista*.

Desentum kehittää geneettisesti muokattujen allergeenien avulla uudenlaista allergian siedätyshoitoa, joka voi onnistuessaan helpottaa satojen miljoonien ihmisten elämää. Erilaiset allergiat yleistyvät jatkuvasti, ja esimerkiksi Euroopassa on jo 150 miljoonaa ihmistä, jotka sairastavat allergiaa.

Seuraavia kliinisiä tuloksia odotetaan loppuvuodesta

Desentumin toimitusjohtaja Pekka Mattila kertoo, että kerätyillä varoilla yhtiö pystyy edistämään täysimääräisesti kolmea kärkihankettaan, jotka koskevat koivu-, maapähkinä- ja kissa-allergiaa.

”Tavoitteemme on tehdä siedätyshoidosta tehokkaampaa, turvallisempaa ja potilaalle helpompaa. Käytämme sijoittajien varat vastuullisesti ja tavoilla, jotka vievät Desentumin kehittämiä tuotteita mahdollisimman tehokkaasti kohti viranomaisten hyväksyntää”, hän sanoo.

Koivuallergiatutkimuksessa Desentum on jo kliinisessä faasissa II, jossa tehoa tutkitaan noin sadalla potilaalla. Tuloksia odotetaan vielä tämän vuoden aikana. Tähänastiset kliiniset tulokset ovat olleet erittäin lupaavia sekä turvallisuuden että hoidon immunologisen vaikutuksen näkökulmasta.

”Liiketoiminnan näkökulmasta tavoitteemme on viedä tuote faasiin II ja saavuttaa siten kliininen proof-of-concept, ja miettiä sen jälkeen vaihtoehtoja, joita voivat olla esimerkiksi strateginen partnerointi tai listautuminen”, Mattila sanoo.

Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari kertoo, että Springvest on omistajayhtiönä rahoittanut määrätietoisesti Desentumin kasvun matkaa jo yhteensä 54 miljoonalla eurolla.

”Uskomme Desentumin tiimiin ja uniikkiin teknologiaan, jolla on potentiaalia skaalautua lukuisten eri allergioiden hoitoon. Yhtiöllä on potentiaalia olla maailman johtavia yrityksiä alallaan”, hän sanoo.

”Olemme puolivuotiskatsauksessa julkistaneet omistavamme Desentumista jo reilut seitsemän prosenttia. Osuus tulee kasvamaan, kun loputkin tänä vuonna saadut omistukset saadaan rekisteröityä”, hän kertoo.

Springvest on omistajayhtiönä rahoittanut määrätietoisesti Desentumin kasvun matkaa jo yhteensä 54 miljoonalla eurolla. “Uskomme Desentumin tiimiin ja uniikkiin teknologiaan, jolla on potentiaalia skaalautua lukuisten eri allergioiden hoitoon. Yhtiöllä on potentiaalia olla maailman johtavia yrityksiä alallaan”, hän sanoo. Springvest Oyj

Lupaavat kasvuyhtiöt ansaitsevat suurempia rahoituksia ja osaavia omistajia

Springvest on kasvattanut viime vuosina järjestämiensä rahoituskierrosten kokoa merkittävästi. Esimerkiksi kesällä ja syksyllä 2025 se järjesti satelliittiyhtiö ReOrbitille 45 miljoonan euron rahoituskierroksen, joka oli koko Suomen historian suurin A-kierros.

”Suomessa ollaan liian usein tilanteessa, jossa kasvuyhtiölle olisi useita halukkaita rahoittajia mutta johtava sijoittaja tai eri rahoittajien yhteen kokoaja puuttuu”, Soudunsaari sanoo.

Springvest tunnetaan listaamattomien kasvuyhtiöiden rahoituskierrosten järjestäjänä, mutta se on myös omistajayhtiö. Rahoituskokonaisuuksien myötä sen osakeportfolioon kertyy omistuksia kasvuyhtiöistä.

Yhtiö onkin vuonna 2026 laajentanut fokustaan yksittäisten rahoituskierroksten järjestämisestä kasvuyhtiöportfolionsa kasvattamiseen. Siinä tärkeintä on valita kierroksille laadukkaita listaamattomia teknologiayhtiöitä ja rakentaa niille onnistuneita rahoituskokonaisuuksia sekä toimia teknologiayhtiöiden kasvun kumppanina.

Yhtiö on myös ottanut aktiivisemman roolin valikoitujen portfolioyhtiöidensä omistajana. Desentumin työtä Springvest on tukenut rahoituskokonaisuuden lisäksi ehdottamalla yhtiön hallitukseen Aki Kamppista, joka toimi aiemmin Springvestin hallituksessa. Kamppinen valittiin Desentumin hallitukseen kesällä.

”Kasvuyhtiön rakentaminen kansainvälisen menestyksen tasolle vaatii pääoman lisäksi osaavia omistajia ja hyviä tukijoukkoja”, Soudunsaari summaa.

*Tuorein ennätys on syyskuulta: Kasvu Therapeutics keräsi 30 miljoonan euron kierroksen, joka on Suomen historian suurin listaamattoman lääkekehitysyhtiön keräämä rahoitus. Talouselämän uutinen Kasvu Therapeuticsin kierroksesta.

Info: Desentumin 28 miljoonan euron rahoituskierros