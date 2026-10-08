Kansanedustaja Inka Hopsu vaatii ympäristölansäädännön  tiukennusta: “Ei voi olla niin, että laittomasti toiminut pääsee vain pälkähästä rikkoessaan lakia”

– Suomen lupajärjestelmä on olemassa syystä: ympäristön ja ihmisten suojaksi. Jos sitä rikotaan, tulisi rikkomisella olla tuntuvia seuraamuksia. Ei voi olla niin, että laittomasti toiminut pääsee vain pälkähästä rikkoessaan lakia, kuten Google nyt näyttää pääsevän, Hopsu korostaa

– Eduskunnan käsittelyssä on paraikaa esitys ympäristölainsäädännön tiukentamiseksi ympäristödirektiivin myötä. Nyt olisi korkea aika huolehtia, että kaikki luvituksen ja seuraamusten lainsäädäntö käydään läpi siten, että kaikki laittomien hakkuiden kaltaiset aukot tilkitään, Hopsu jatkaa.

Hopsu pitää järkyttävänä jälkiä, jotka Googlen työmaa on jo jättänyt ympäristöön, ilman että vaikutuksia on arvioitu ennalta.

– Laajojen hakkuiden lisäksi työmaa-alueelta valuu rapaista vettä Oulujokeen. On selvää, että tällä työmaalla on merkittäviä vaikutuksia ympäröivään luontoon, joten vaikutukset olisi pitänyt tarkkaan selvittää ennen kuin ensimmäistäkään lapiollista on kaivettu tai yhtään puuta kaadettu, Hopsu päättää.

– Ympäristörikosten ja velvoitteiden laiminlyöntien seuraamusten pitää olla riittäviä, ettei yritysten ja yksittäisten henkilöiden kannata riskiä ottaa. Olen huolissani, että monissa tapauksissa seuraamukset ovat pieniä tai raukeavat eri oikeusasteiden käsittelyssä, Hopsu suree.