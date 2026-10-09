Kokoomuksen Päivärinta: Verotus keveni, verotulot kasvoivat
9.10.2026 14:35:18 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta pitää verotuloarvioiden kohentumista rohkaisevana uutisena Suomen taloudelle. Kuluvan vuoden kolmannessa lisätalousarvioesityksessä verotuloarviota nostetaan noin 1,1 miljardilla eurolla. Myös ensi vuonna valtion verotulojen arvioidaan kasvavan, vaikka työn verotusta kevennetään.
– Verokeskustelussa unohtuu liian usein, että veroprosentti ja verokertymä ovat kaksi eri asiaa. Hyvinvointiyhteiskuntaa rahoitetaan euroilla. Siksi kokoomus on ennen kaikkea kiinnostunut siitä, miten Suomeen syntyy enemmän työtä, yritystoimintaa ja verotettavaa tuloa, Päivärinta sanoo.
– Sitä mitä haluamme enemmän, tulee verottaa vähemmän. Ja me kokoomuksessa haluamme tietenkin enemmän työtä, yrittäjyyttä, kasvua ja investointeja, Päivärinta kiteyttää.
Vuoden 2027 talousarvioesityksessä valtion verotuloiksi arvioidaan noin 69,6 miljardia euroa. Se on 1,4 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2026 varsinaisessa talousarviossa. Samalla pieni- ja keskituloisten työn verotusta kevennetään 230 miljoonalla eurolla ja ansiotuloverotukseen tehdään indeksitarkistukset.
– Palkansaajalle voi jäädä enemmän käteen samalla, kun valtion verotulot kasvavat. Tässä ei ole mitään ristiriitaa. Kun palkkasumma, kulutus ja yritysten tulokset kasvavat, myös verotuksen pohja vahvistuu. Suomen talous ei ole muuttumaton kakku, josta valtio voi saada enemmän vain ottamalla kansalaiselta suuremman siivun.
Päivärinnan mukaan työn verotuksen keventäminen tukee ostovoimaa ja vahvistaa kannustimia työntekoon. Verotulojen kasvuun vaikuttavat kuitenkin myös suhdanteet, hintojen ja palkkojen kehitys sekä muut veromuutokset.
– Nämä uutiset muistuttavat, kuinka kapea ajatus on tarjota jokaiseen talousongelmaan ratkaisuksi työn verotuksen kiristämistä. Jos ahkeruudesta jää liian vähän käteen, heikennämme juuri sitä toimintaa, jonka varassa palvelumme ovat.
Päivärinta korostaa, että paremmat tuloarviot on käytettävä velkaantumisen hillitsemiseen.
– Jokainen odotettua paremmin kertynyt veroeuro ei ole lupakirja keksiä uutta menoa. Meidän on pidettävä menot kurissa ja annettava työnteolle tilaa. Kokoomuksen tavoite on enemmän veronmaksukykyä eikä jatkuvasti raskaampi verotaakka, Päivärinta päättää.
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Yhteyshenkilöt
Susanne PäivärintaKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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