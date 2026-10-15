Pekka Vartiainen kirjailijavieraana Naantalin kirjastossa
16.10.2026 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalilainen kirjailija Pekka Vartiainen saapuu Naantalin pääkirjaston kirjailijavieraaksi 22. lokakuuta klo 17.30.
Illan aiheena on Vartiaisen tänä vuonna ilmestynyt esikoisromaani Murhakertomuksen anatomia (Avain). Kirjailijaa haastattelee Tea Kaila.
Tosielämän murhatarinaan pohjautuva Murhakertomuksen anatomia vie 1920-luvun Berliiniin. Romaanin keskiössä on myrkytysmurha ja tapauksesta kiinnostuva kirjailija.
Vartiainen on kirjallisuudentutkija, opettaja ja kriitikko. Häneltä on aiemmin julkaistu kirjallisuutta käsitteleviä tietokirjoja ja esseistiikkaa.
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.
Tapahtuman tiedot:
Kirjailijavieraana Pekka Vartiainen
To 22.10. klo 17.30–19
Naantalin pääkirjasto, tapahtumatila Riutta , 1. krs
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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