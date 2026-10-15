Naantalin kaupunki

Pekka Vartiainen kirjailijavieraana Naantalin kirjastossa

16.10.2026 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Jaa

Naantalilainen kirjailija Pekka Vartiainen saapuu Naantalin pääkirjaston kirjailijavieraaksi 22. lokakuuta klo 17.30.

Kuvassa naantalilainen kirjailija Pekka Vartiainen Naantalin Vanhankaupungin venesatamassa kesällä.
Pekka Vartiaisen esikoisromaani Murhakertomuksen anatomia kertoo 1920-luvun Berliinissä tapahtuneesta myrkytysmurhasta ja tapauksesta kiinnostuvasta kirjailijasta. Katri Männistö

Illan aiheena on Vartiaisen tänä vuonna ilmestynyt esikoisromaani Murhakertomuksen anatomia (Avain). Kirjailijaa haastattelee Tea Kaila.

Tosielämän murhatarinaan pohjautuva Murhakertomuksen anatomia vie 1920-luvun Berliiniin. Romaanin keskiössä on myrkytysmurha ja tapauksesta kiinnostuva kirjailija.

Vartiainen on kirjallisuudentutkija, opettaja ja kriitikko. Häneltä on aiemmin julkaistu kirjallisuutta käsitteleviä tietokirjoja ja esseistiikkaa.

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Tapahtuman tiedot:
Kirjailijavieraana Pekka Vartiainen
To 22.10. klo 17.30–19
Naantalin pääkirjasto, tapahtumatila Riutta , 1. krs

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunki

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa naantalilainen kirjailija Pekka Vartiainen Naantalin Vanhankaupungin venesatamassa kesällä.
Pekka Vartiaisen esikoisromaani Murhakertomuksen anatomia kertoo 1920-luvun Berliinissä tapahtuneesta myrkytysmurhasta ja tapauksesta kiinnostuvasta kirjailijasta.
Katri Männistö
Lataa
Pekka Vartiaisen esikoisromaani Murhakertomuksen anatomia (Avain).
Pekka Vartiaisen esikoisromaani Murhakertomuksen anatomia (Avain).
Avain
Lataa

Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye