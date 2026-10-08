Syyskuu 2026 oli toiseksi lämpimin syyskuu maailmanlaajuisesti – 1,5 asteen raja ylittyi toista kuukautta peräkkäin
12.10.2026 05:00:00 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan vuoden 2026 syyskuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu. Syyskuu oli myös toinen peräkkäinen kuukausi vuonna 2026, jolloin maapallon keskilämpötila oli 1,5 astetta korkeampi esiteollisen ajan keskiarvoon verrattuna.
Maapallon keskimääräinen lämpötila oli syyskuussa 16,27 astetta, mikä on 0,82 astetta vuosien 1991–2020 syyskuun keskiarvoa korkeampi. Tämän vuoden syyskuu oli 0,11 astetta viileämpi kuin syyskuu 2023, joka oli kaikkien aikojen lämpimin syyskuu.
Maapallon keskilämpötila oli syyskuussa 1,63 astetta korkeampi kuin arvioitu esiteollisen ajan keskilämpötila. Lämpötila ylitti siis kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan toista kuukautta peräkkäin. Tämä oli ensimmäinen kerta marraskuun 2025 jälkeen, kun kahtena peräkkäisenä kuukautena lämpötila oli yli 1,5 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa korkeampi. Ennusteen mukaan elokuussa alkanut jakso, jolloin maapallon keskilämpötila on ollut yli 1,5 astetta esiteollista aikaa korkeampi, jatkuu vuoteen 2027 asti.
“Toistuvat 1,5 asteen ylitykset yksittäisinä kuukausina kertovat siitä, että maapallon pitkän ajan lämpeneminen lähestyy vääjäämättä samaa tasoa. Nykyarvioiden mukaan 1,5 asteen raja saavutetaan pysyvämmin tämän vuosikymmenen lopulla", sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen.
Suurimmassa osassa Eurooppaa lämpötilat olivat keskimääräistä korkeampia
Euroopan keskilämpötila oli syyskuussa 16,26 astetta eli 1,54 astetta korkeampi kuin syyskuun keskiarvo vertailukaudella 1991–2020. Koko Euroopassa syyskuu oli mittaushistorian kolmanneksi lämpimin.
Länsi-Euroopassa koettiin mittaushistorian lämpimin kesä ja syyskuu jatkoi alueen lämpöennätyksiä. Länsi-Euroopassa lämpötila oli 2,51 astetta keskimääräistä korkeampi ja syyskuu 2026 jakoi mittaushistorian lämpimimmän syyskuun ennätyksen vuoden 2023 kanssa.
Merien lämpötilat ennätyksellisen korkeita
Napa-alueiden ulkopuolisten merialueiden keskimääräinen pintalämpötila oli syyskuussa 21,05 astetta, mikä oli syyskuun mittaushistorian korkein lukema. Aiempi syyskuun ennätys oli vuodelta 2023, jolloin keskilämpötila oli 20,92 astetta.
Myös trooppisella Tyynellämerellä meren pintalämpötilat olivat poikkeuksellisen korkeita. Alueella vallitsevan El Niño -ilmiön ennustetaan voimistuvan edelleen tulevina kuukausina.
Euroopan lähivesillä merien pintalämpötilat olivat syyskuun ennätystasolla Atlantin rannikolla ja läntisellä Välimerellä. Tämä osaltaan selittää myös viereisten maa-alueiden poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja.
Syyskuu – keskeisiä nostoja
Maailmanlaajuinen lämpötila
-
Syyskuu oli mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu.
-
Maapallon keskimääräinen lämpötila oli syyskuussa 16,27 astetta, mikä on 0,82 astetta vuosien 1991–2020 syyskuun keskiarvoa korkeampi.
-
Keskilämpötila oli syyskuussa 1,63 astetta korkeampi kuin arvioitu esiteollisen ajan keskilämpötila.
Eurooppa
-
Euroopan keskilämpötila oli syyskuussa 16,26 astetta, mikä on 1,54 astetta korkeampi kuin syyskuun keskiarvo vertailukaudella 1991–2020. Euroopassa syyskuu oli mittaushistorian kolmanneksi lämpimin.
-
Länsi-Euroopassa lämpötila oli 2,51 astetta keskimääräistä korkeampi.
Suomi
-
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan syyskuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi: poikkeama ilmastolliseen vertailukauteen 1991–2020 oli laajalti 1–1,5 astetta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkija Mika Rantanen, Ilmatieteen laitos, mika.rantanen@fmi.fi, puh. 050 475 0756
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Viikonloppu alkaa sateisena ja tuulisena – lauantaina ensilumi mahdollista Koillismaalla8.10.2026 13:45:47 EEST | Tiedote
Perjantaina lännestä saapuva matalapaine tuo runsaita sateita maan etelä- ja keskiosiin. Perjantaille on annettu myös tuulivaroituksia merialueille.
// KORJATTU TIEDOTE // otsikkoa muutettu // Arktisen merijään minimilaajuus oli tavanomainen, mutta peittävyys tavallista pienempi7.10.2026 14:01:43 EEST | Tiedote
Tänä vuonna Arktisen merijään pienin laajuus on ollut normaali, mutta maaliskuussa mitattu maksimilaajuus oli ennätyksellisen pieni. Lisäksi Euroopan puoleisella alueella jään peittävyys Pohjoisnavalle asti on ollut poikkeuksellisen pientä ja avoveden osuus tavallista suurempaa.
Länsituuli on tiistaina jopa vaarallisen voimakasta5.10.2026 10:45:31 EEST | Tiedote
Puuskainen tuuli tekee tuhoja etenkin maan länsiosassa, mutta muuallakin maassa tilanteeseen on syytä varautua.
Syyskuu oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi ja paikoin erittäin sateinen1.10.2026 11:31:15 EEST | Tiedote
Syyskuussa satoi laajalti tavanomaista enemmän: Lieksan Kolilla sadetta saatiin lähes kuukauden jokaisena päivänä.
Ukkoskausi oli vaisu: salamoita havaittiin Suomessa kolmanneksi vähiten 25 vuoteen29.9.2026 10:43:52 EEST | Tiedote
Touko-syyskuun salamamäärä jäi noin kolmannekseen vuosien 2002–2025 keskiarvosta. Salamarunsain päivä oli 16. elokuuta, jolloin Suomessa paikannettiin 5 600 maasalamaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme