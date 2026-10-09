Kansanedustaja Honkasalo kutsuu ministeri Häkkäsen katsomaan Naza-elokuvan

Dokumenttielokuvassa haastatellaan anonyymeja Israelin puolustusvoimien ja tiedustelupalvelun työntekijöitä, jotka kertovat Israelin Gazassa toteuttamasta palestiinalaissiviilien suunnitelmallisesta tuhoamisesta tekoälyn ja seurantajärjestelmien avulla.

Rachel Szorin ja Yuval Abrahamin ohjaama Naza sai Venetsian elokuvajuhlilla tuomariston erikoispalkinnon ja herätti kansainvälisen keskustelun. Elokuvasta on kohuttu myös Israelissa, jossa sitä ei ole otettu edes teatterilevitykseen. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on jopa uhannut poistaa elokuvan ohjaajilta Israelin kansalaisuuden.

− Keskustelu Israelin harjoittamasta kansanmurhasta kärsii usein siitä, että Israelin hallinnon vuosikymmeniä suorittamaa systemaattista väkivaltaa ja sen historiallista taustaa ei Suomessa tunneta tai valitaan tietämättömyys Israelin sotarikosten edessä. Siksi toivon, että ministeri Häkkänen lähtisi katsomaan elokuvan kanssani, Honkasalo sanoo.

Honkasalo on arvostellut ministeri Häkkäsen ulostuloja siitä, etteivät ne huomioi esimerkiksi YK:n ja ihmisoikeustoimijoiden dokumentoimia Israelin suorittamia kansainvälisen oikeuden loukkauksia palestiinalaisia kohtaan.

Honkasalon mukaan Häkkänen on julkisissa kommenteissaan erityisesti hänen Israel-matkaansa liittyen toistanut pitkälti Israelin hallituksen näkökulmia, kiinnittämättä huomiota palestiinalaisväestöön kohdistuviin, vuosikymmeniä jatkuneisiin oikeudenloukkauksiin ja käynnissä olevaan kansanmurhaan Gazassa.

Honkasalon mukaan Suomen ulkopolitiikan tulee perustua johdonmukaisesti kansainväliseen oikeuteen riippumatta siitä, mikä valtio on loukkauksista vastuussa.

− Jos vaadimme kansainvälisen oikeuden kunnioittamista kaikkialla maailmassa, sama vaatimus on ulotettava myös Israeliin, Honkasalo sanoo.

− Olen valmis jatkamaan keskustelua Häkkäsen kanssa elokuvan jälkeen siitä, mikä rooli ja vastuu Suomella ja kansainvälisellä yhteisöllä on Gazan ja Israelin miehittämien palestiinalaisalueiden tilanteeseen vastaamisessa.