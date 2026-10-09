Lastensuojelun uudet sijoitukset vähenivät Keski-Suomessa lähes puoleen
9.10.2026 15:04:06 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella tehtiin tammi–kesäkuussa 2026 selvästi vähemmän uusia lastensuojelun sijoituksia kuin vuotta aiemmin. Uusia sijoituksia oli 275, mikä on 239 sijoitusta eli 46 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2025. Myönteisen kehityksen taustalla ovat muun muassa perheille kotiin vietävän tuen vahvistuminen, työntekijöiden parempi saatavuus ja aiempaa tiiviimpi moniammatillinen yhteistyö.
Tukea on pystytty tarjoamaan aiemmin ja useammin kotiin
Sijoitusten vähenemiseen ovat vaikuttaneet useat samanaikaiset muutokset. Perheille on järjestetty aiempaa enemmän heidän tilanteeseensa räätälöityä tukea, jota viedään suoraan kotiin.
– Esimerkiksi päivystyksellinen perhetyö on laajentunut koko hyvinvointialueelle. Myös lastensuojelulaitosten avotyö, kotona toteutettava avoperhekuntoutus ja helmikuussa 2026 käynnistynyt monitieteinen lääkärimalli ovat auttaneet löytämään vaihtoehtoja sijoituksille, toteaa palvelujohtaja Maria Aalto Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden palveluista.
Sosiaalityöntekijöiden saatavuus on parantunut ja vaihtuvuus vähentynyt. Tämä on mahdollistanut pitkäjänteisemmän työskentelyn lasten ja perheiden kanssa sekä esihenkilöiden antaman tuen. Samalla yhteistyö terveydenhuollon kanssa on tiivistynyt ja palvelujen järjestämiseen on laadittu työntekijöille yhtenäisiä ohjeita.
Myös kotiutumisia on voitu edistää ja perhehoidon osuus on kasvanut
Perhetyön vahvistaminen on vähentänyt uusien sijoitusten tarvetta ja auttanut lapsia palaamaan sijoituksesta kotiin. Alkuvuoden aikana 24 lapsen huostaanotto purettiin tai lapsi kotiutettiin. Uusia huostaanottoja tehtiin 35, kun vuotta aiemmin niitä tehtiin vastaavana aikana 47.
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä laski hieman: tammi–kesäkuussa asiakkaina oli 1 642 lasta, kun vuotta aiemmin määrä oli 1 670. Perhesosiaalityön asiakasmäärä väheni 1 614 lapsesta 1 413 lapseen. Laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa oli 17 lasta, kun vastaavana ajanjaksona vuonna 2025 heitä oli 72.
Perhehoidon osuus kaikista sijoituksista nousi tammi–heinäkuussa 2026 yhteensä 47 prosenttiin. Vuotta aiemmin osuus oli 38 prosenttia. Pitkäaikaisessa sijaishuollossa olevista lapsista 53,5 prosenttia oli perhehoidossa.
– Kaikissa tilanteissa perhehoito ei kuitenkaan ole mahdollinen vaihtoehto. Uudet lyhytaikaiset sijoitukset ovat painottuneet 12–17-vuotiaisiin nuoriin, joiden tuen tarve liittyy esimerkiksi päihteiden käyttöön tai vakaviin käytöshäiriöihin. Tällöin lapsen tarvitsema hoito ja mahdolliset rajoitustoimenpiteet edellyttävät usein laitoshoitoa, Aalto sanoo.
Vaativan laitoshoidon ostopalvelujen käyttö on kääntynyt laskuun. Samalla hyvinvointialueen omien lastensuojelulaitosten toimintaa on vahvistettu ja suunnattu paremmin erilaisiin tuen tarpeisiin. Pikkumetsän lastenkodin ja Haapaniemen nuorisokodin käynnistyminen lisäsi omien laitosten hoitovuorokausia 16 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Palokan nuorisokodin toinen osasto aloitti pitkäaikaisena erityistason yksikkönä kesäkuussa 2026, ja Hovilan nuorisokodin vaativan tason yksikön on määrä käynnistyä lokakuussa 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Aalto, palvelujohtaja, perheiden palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, maria.aalto@hyvaks.fi, p. 050 413 5912
Minna Laurila-Paasonen, palvelupäällikkö, avohuollon lastensuojelu, Keski-Suomen hyvinvointialue, minna.laurila-paasonen@hyvaks.fi, p. 040 763 8327
Piritta Huttunen, palvelupäällikkö, sijais- ja jälkihuollon palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, piritta.j.huttunen@hyvaks.fi, p. 050 552 4883 (Tavoitettavissa seuraavan kerran 14.10.)
Anne Seppälä, palvelupäällikkö, laitoshuollon palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, anne.seppala@hyvaks.fi, p. 050 561 1537
Päivi Kalilainen, vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, paivi.kalilainen@hyvaks.fi, p. 050 370 0245
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen@hyvaks.fi tai viestinta@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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