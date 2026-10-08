Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Kestintuvan toiminta siirtyy Pohteelle 10. lokakuuta

9.10.2026 15:33:01 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa vastuun Esperi Koti Kestintuvan toiminnasta Nivalassa 10.10.2026. Toiminnan siirron lähtökohtana on turvata asukkaiden arjen ja palvelujen jatkuminen ilman katkoksia.

kuvituskuva

Kestintupa on Nivalassa sijaitseva vammaisten asumispalveluyksikkö. Sen palvelutuotanto siirtyy Esperi Care Oy:ltä Pohteelle 10. lokakuuta 2026. 

Pohde on valmistellut toiminnan vastaanottamista tiiviissä aikataulussa. Kestintuvan henkilöstölle ja asukkaille on kerrottu toiminnan siirtymisestä.  

Lisäksi Pohde järjestää asukkaille ja heidän omaisilleen yhteisen tilaisuuden, jossa käydään läpi siirtymisen käytännön järjestelyjä ja vastataan kysymyksiin. Tilaisuuden ajankohdasta ja muista käytännöistä tiedotetaan osallistujille erikseen.  

– Tärkeintä on, että Kestintuvan asukkaiden palvelut jatkuvat turvallisesti tutulla henkilökunnalla ja että heidän arkensa säilyy mahdollisimman ennallaan. Myös henkilöstön sujuva siirtyminen Pohteelle on tärkeää. Teemme tiivistä yhteistyötä henkilöstön, asukkaiden ja omaisten kanssa, toteaa vammaispalvelujen toimialuejohtaja Päivi Lauri.  

Pohde huolehtii siitä, että toiminnan siirtyminen toteutetaan hallitusti ja turvallisesti. Asukkaiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja yhteistyötä henkilöstön, asukkaiden sekä omaisten kanssa jatketaan koko siirtymävaiheen ajan. 

Toiminnan siirtyessä Pohteelle myös Kestintuvan puhelinnumeroihin tulee muutoksia. Uudet numerot ovat:  

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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