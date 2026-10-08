Kestintuvan toiminta siirtyy Pohteelle 10. lokakuuta
9.10.2026 15:33:01 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa vastuun Esperi Koti Kestintuvan toiminnasta Nivalassa 10.10.2026. Toiminnan siirron lähtökohtana on turvata asukkaiden arjen ja palvelujen jatkuminen ilman katkoksia.
Kestintupa on Nivalassa sijaitseva vammaisten asumispalveluyksikkö. Sen palvelutuotanto siirtyy Esperi Care Oy:ltä Pohteelle 10. lokakuuta 2026.
Pohde on valmistellut toiminnan vastaanottamista tiiviissä aikataulussa. Kestintuvan henkilöstölle ja asukkaille on kerrottu toiminnan siirtymisestä.
Lisäksi Pohde järjestää asukkaille ja heidän omaisilleen yhteisen tilaisuuden, jossa käydään läpi siirtymisen käytännön järjestelyjä ja vastataan kysymyksiin. Tilaisuuden ajankohdasta ja muista käytännöistä tiedotetaan osallistujille erikseen.
– Tärkeintä on, että Kestintuvan asukkaiden palvelut jatkuvat turvallisesti tutulla henkilökunnalla ja että heidän arkensa säilyy mahdollisimman ennallaan. Myös henkilöstön sujuva siirtyminen Pohteelle on tärkeää. Teemme tiivistä yhteistyötä henkilöstön, asukkaiden ja omaisten kanssa, toteaa vammaispalvelujen toimialuejohtaja Päivi Lauri.
Pohde huolehtii siitä, että toiminnan siirtyminen toteutetaan hallitusti ja turvallisesti. Asukkaiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja yhteistyötä henkilöstön, asukkaiden sekä omaisten kanssa jatketaan koko siirtymävaiheen ajan.
Toiminnan siirtyessä Pohteelle myös Kestintuvan puhelinnumeroihin tulee muutoksia. Uudet numerot ovat:
- Kartano: puh. 040 318 8030
- Tupa: puh. 040 318 5866.
- Yksikön esihenkilö Satu Hiltunen: puh. 040 318 8000, satu.a.hiltunen@pohde.fi
- Yksikön tiimivastaava/sairaanhoitaja Tessa Karkulahti: tessa.karkulahti@pohde.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi LauriVammaispalvelujen toimialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 737 8413paivi.lauri@pohde.fi
Päivi UusimäkiPalvelualuejohtaja Oulun eteläinen ja Rannikko, Vammaispalvelut / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:044 419 5008paivi.uusimaki@pohde.fi
Juha JääskeläinenHenkilöstöjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 068 8270juha.jaaskelainen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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