Kestintuvan toiminta siirtyy Pohteelle 10. lokakuuta

Kestintupa on Nivalassa sijaitseva vammaisten asumispalveluyksikkö. Sen palvelutuotanto siirtyy Esperi Care Oy:ltä Pohteelle 10. lokakuuta 2026.

Pohde on valmistellut toiminnan vastaanottamista tiiviissä aikataulussa. Kestintuvan henkilöstölle ja asukkaille on kerrottu toiminnan siirtymisestä.

Lisäksi Pohde järjestää asukkaille ja heidän omaisilleen yhteisen tilaisuuden, jossa käydään läpi siirtymisen käytännön järjestelyjä ja vastataan kysymyksiin. Tilaisuuden ajankohdasta ja muista käytännöistä tiedotetaan osallistujille erikseen.

– Tärkeintä on, että Kestintuvan asukkaiden palvelut jatkuvat turvallisesti tutulla henkilökunnalla ja että heidän arkensa säilyy mahdollisimman ennallaan. Myös henkilöstön sujuva siirtyminen Pohteelle on tärkeää. Teemme tiivistä yhteistyötä henkilöstön, asukkaiden ja omaisten kanssa, toteaa vammaispalvelujen toimialuejohtaja Päivi Lauri.

Pohde huolehtii siitä, että toiminnan siirtyminen toteutetaan hallitusti ja turvallisesti. Asukkaiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja yhteistyötä henkilöstön, asukkaiden sekä omaisten kanssa jatketaan koko siirtymävaiheen ajan.

Toiminnan siirtyessä Pohteelle myös Kestintuvan puhelinnumeroihin tulee muutoksia. Uudet numerot ovat: