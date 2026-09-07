TVT Asuntojen vuokriin ehdotetaan keskimäärin alle prosentin tarkistusta

TVT Asunnot Oy:n talousarvio esiteltiin asukasneuvostolle 9.10.2026. Tilaisuudessa käsiteltiin vuokrien määräytymistä, asumisen kustannuksia, talouden näkymiä ja talousarvion valmisteluperusteita.

Noin 100 miljoonan euron talousarvion kulut jakautuvat seuraavasti: korot ja lainanlyhennykset 33 %, korjaukset 22 %, lämmitys, vesi ja sähkö 15 %, muut hoitokulut 13 %, käyttö- ja huoltopalvelut 10 %, henkilöstökulut ja hallinto 7 %.

Lausunnot 6.11.2026 mennessä

TVT:n asuntokannassa on sekä valtion tukemaa että käyttö- ja luovutusrajoituksista vapaata asuntokantaa. Valtion tukemassa asuntokannassa vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaisesti. Vuokrien on katettava kaikki kiinteistön hoito-, ylläpito- ja korjauskustannukset sekä rakentamiseen otettujen lainojen lyhennykset ja korot.

Asukastoimikunnat toimittavat talousarviolausuntonsa isännöitsijöille viimeistään 6.11.2026. TVT käsittelee asukastoimikuntien lausunnot, ja yhtiön hallitus hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion marraskuussa. TVT ilmoittaa joulukuun aikana vuokralaisille 1.3.2027 voimaan tulevat vuokrat.

Rajoituksista vapaassa asuntokannassa vuokrantarkistus tehdään vuokrasopimuksen mukaisesti, ja vuokratiedot ilmoitetaan suoraan vuokralaisille.

Pysyvää hyötyä energiatehokkuudesta

TVT tekee parhaansa asumiskustannusten hillitsemiseksi. Muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuutta parantamalla saavutetaan vuosittain noin kahden miljoonan euron säästöt. Ilman energiatehokkuustoimista saatavia säästöjä vuokrataso olisi yli kaksi prosenttia korkeampi.

TVT työskentelee yhdessä asukkaiden kanssa myös vesi-, energia- ja jätekulujen pienentämiseksi, mm. vuosittaisen Arjen ilmastoteot -kampanjan avulla.