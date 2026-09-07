TVT Asuntojen vuokriin ehdotetaan keskimäärin alle prosentin tarkistusta
9.10.2026 18:25:54 EEST | TVT Asunnot Oy | Tiedote
TVT Asunnot Oy:n vuoden 2027 talousarviossa esitetään yhtiötasolla keskimäärin alle yhden prosentin vuokrantarkistusta 1.3.2027 alkaen. Yksittäisen kohteen tai asunnon vuokrantarkistus voi poiketa keskiarvosta.
TVT Asunnot Oy:n talousarvio esiteltiin asukasneuvostolle 9.10.2026. Tilaisuudessa käsiteltiin vuokrien määräytymistä, asumisen kustannuksia, talouden näkymiä ja talousarvion valmisteluperusteita.
Noin 100 miljoonan euron talousarvion kulut jakautuvat seuraavasti: korot ja lainanlyhennykset 33 %, korjaukset 22 %, lämmitys, vesi ja sähkö 15 %, muut hoitokulut 13 %, käyttö- ja huoltopalvelut 10 %, henkilöstökulut ja hallinto 7 %.
Lausunnot 6.11.2026 mennessä
TVT:n asuntokannassa on sekä valtion tukemaa että käyttö- ja luovutusrajoituksista vapaata asuntokantaa. Valtion tukemassa asuntokannassa vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaisesti. Vuokrien on katettava kaikki kiinteistön hoito-, ylläpito- ja korjauskustannukset sekä rakentamiseen otettujen lainojen lyhennykset ja korot.
Asukastoimikunnat toimittavat talousarviolausuntonsa isännöitsijöille viimeistään 6.11.2026. TVT käsittelee asukastoimikuntien lausunnot, ja yhtiön hallitus hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion marraskuussa. TVT ilmoittaa joulukuun aikana vuokralaisille 1.3.2027 voimaan tulevat vuokrat.
Rajoituksista vapaassa asuntokannassa vuokrantarkistus tehdään vuokrasopimuksen mukaisesti, ja vuokratiedot ilmoitetaan suoraan vuokralaisille.
Pysyvää hyötyä energiatehokkuudesta
TVT tekee parhaansa asumiskustannusten hillitsemiseksi. Muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuutta parantamalla saavutetaan vuosittain noin kahden miljoonan euron säästöt. Ilman energiatehokkuustoimista saatavia säästöjä vuokrataso olisi yli kaksi prosenttia korkeampi.
TVT työskentelee yhdessä asukkaiden kanssa myös vesi-, energia- ja jätekulujen pienentämiseksi, mm. vuosittaisen Arjen ilmastoteot -kampanjan avulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki, lasse.lahdemaki@tvt.fi,
p. 02 262 2096 (ma–pe klo 8–15.45)
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TVT Asunnot Oy
TVT Asunnot Oy on Turun seudun suurin kiinteistöalan toimija. Hallinnoimme yli 13 700:aa kohtuuhintaista ja laadukasta vuokra-asuntoa kerros-, rivi- ja pientalokohteissa.
Tarjoamme kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokrakoteja elämän eri vaiheisiin. Samalla ylläpidämme ja edistämme hyvää ja turvallista asumista sekä asuinympäristön viihtyisyyttä toimimalla ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.
Meillä on sekä valtion tuella rakennettuja että vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Vastuullisena ja asiakaslähtöisenä toimijana teemme tiivistä yhteistyötä lukuisten isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyhtiöiden kanssa. Hoidamme kiinteistöjämme huolellisesti, kehitämme asiakaspalvelujamme ja teemme yhteistyötä asukkaidemme kanssa.
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