Sähköverkkoon liittämisen etusijamenettely tarvitaan nopeasti käyttöön
9.10.2026 15:55:03 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Sähkömarkkinalakiin ehdotettu muutos liittämisen etusijamenettelystä on tarpeellinen ja tervetullut uudistus, joka tehostaa rajallisen verkkokapasiteetin käyttämistä. Lakiesitystä on kuitenkin vielä joiltain osin täsmennettävä, että se palvelee mahdollisimman hyvin tarkoitustaan. Lisäksi on tarpeen harkita etusijamenettelyn kaltaista mallia myös sähköverkkohankkeiden lunastuslupien käsittelyyn.
Ehdotetun etusijamenettelyn perusratkaisut ovat Fingridin mielestä kokonaisuutena hyvin valmisteltuja ja erittäin kannatettavia. Uudistus turvaa pienten sähkönkäyttökohteiden ja yhteiskunnan kannalta kriittisten toimintojen liittämisen sähköverkkoon. Suuria hankkeita se puolestaan kannustaa sijoittumaan alueille, joilla kapasiteettia on paremmin saatavilla, sekä tukemaan sähköjärjestelmää joustolla ja uudella sähköntuotannolla.
Lainsäädäntö tulee saada mahdollisimman ripeästi käyttöön, jotta hankkeet eivät joudu toimimaan epävarmuudessa. Fingrid valmistautuu aloittamaan hakemusten käsittelyn mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen.
“Etusijamenettelylle on selvä ja kiireellinen tarve. Verkkokapasiteetin niukkuus vaikuttaa jo nyt teollisuuden, datakeskusten ja muiden suurten investointien suunnitteluun ja aikajänteisiin. Etusijamenettely kannustaa myös liittyjiä tuomaan sähköverkkoon sähkön tuotantoa. Tarvitsemme etenkin lisää joustavaa sähköntuotantoa Suomeen”, Fingridin johtaja Jussi Jyrinsalo sanoo.
Etusijamenettelyä täsmennettävä, että se vastaa tarkoitustaan
Fingrid esittää lausunnossaan lakiin täsmennyksiä, joilla varmistetaan etusijamenettelyn toimivuus käytännössä. Menettelyssä tulisi jakaa vain sellaista verkkokapasiteettia, jonka toteuttaminen on varmistettu verkkoyhtiöiden investointipäätöksin. On myös tärkeää jo valmisteluvaiheessa varmistaa etusijajärjestelyn yksityiskohtien toiminta käytännössä. Esimerkiksi liittymien pilkkominen tai olemassa olevan liittymistehon käyttötarkoituksen muuttaminen ei saa vesittää etusijamenettelyä.
Joustositoumuksen osalta esitystä tulee muuttaa, jotta se aidosti parantaisi sähköjärjestelmän joustavuutta ja lisäisi uutta joustavaa tuotantokapasiteettia.
Myös lunastuslupien käsittelyssä tarvitaan priorisointia
Verkon käytön tehostaminen ei poista tarvetta rakentaa uutta kantaverkkoa. Fingrid toteuttaa historiansa suurinta, 5,2 miljardin investointiohjelmaa kantaverkon vahvistamiseksi.
Verkkohankkeiden rakentamista hidastavat merkittävästi pidentyneet lupamenettelyt. Myös lunastuslupahakemuksissa kantaverkon kehittäminen tulee asettaa etusijalle, sillä se on muiden investointien mahdollistaja. Fingrid on siksi esittänyt kantaverkkohankkeiden lunastuslupahakemusten priorisointia ja niiden käsittelylle asetettavaa enimmäisaikaa. Luvituksen nopeuttaminen on vaikuttavin yksittäinen toimi, jolla kantaverkon rakentamista Suomessa voidaan nopeuttaa.
”Jatkamme täydellä teholla mittavia kantaverkkoinvestointeja sähköntuotannon, -kulutuksen ja Suomen talouskasvun mahdollistamiseksi. Etusijamenettely ei ole verkkoinvestointien korvike, vaan tapa varmistaa, että sähköjärjestelmämme palvelee suomalaisia parhaalla tavalla ja luo jatkossakin edellytyksiä hyvinvointia luoville investoinneille. Nopeasti saatavilla olevat verkkoliittymät ovat Suomelle kilpailuetu, josta haluamme pitää kiinni”, Jussi Jyrinsalo toteaa.
Lisätietoja
Jussi Jyrinsalo, johtaja, asiakkaat ja kantaverkkosuunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Fingrid järjestää webinaarin päivitetyistä liittämisperiaatteista ja liittymisehdoista perjantaina 23.10.2026 klo 9:00–10:30. Osallistumislinkki webinaariin löytyy osoitteesta Kantaverkkopalvelut ja sähköjärjestelmä - Fingrid
Liite:
Fingrid Oyj:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
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