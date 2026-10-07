Kokoomuksen Multala vastaa keskustan Kaikkoselle: Hyviä uutisia, esittämäsi lakimuutos on jo eduskunnan käsittelyssä

9.10.2026 15:53:30 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote

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Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen patisteli tänään hallitusta valmistelemaan ripeästi lakimuutoksen, jonka myötä vakavasta YVA-lain rikkomisesta voidaan jatkossa määrätä hallinnollinen seuraamusmaksu. Hallitus on antanut 10.9. eduskunnalle esityksen ympäristörikosdirektiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi ja se on eduskunnan käsittelyssä. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala pitää tärkeänä, että YVA-lain rikkomukset sanktioidaan jatkossa nykyistä tiukemmin.

-Minulla on iloisia uutisia Antti Kaikkoselle. Hallitus on jo toteuttanut Kaikkosen patisteleman valmistelun, ja enemmänkin. Pelkän hallinnollisen seuraamismaksun sijaan hallituksen antama lakiesitys mahdollistaisi jopa vankeusrangaistukset. Ympäristörikokset ovat vakava asia, ja lain rikkomisesta pitää seurata rangaistus, Sari Multala toteaa.

Oikeusministeriössä valmisteltuun esitykseen sisältyy ehdotus, jonka mukaisesti ympäristön turmelemisena rangaistavaksi säädettäisiin tahallinen ympäristön muuttamiseen ryhtyminen YVA-laissa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseksi ilman esimerkiksi ympäristönsuojelulaissa edellytettyä lupaa. Ympäristön muuttamiseen ryhtymisellä tarkoitetaan esityksessä konkreettisia ympäristöön puuttuvia toimenpiteitä, eli juurikin esimerkiksi puuston kaatamista. Rangaistussäännös koskee toimimista ilman laissa edellytettyä lupaa. YVA-hankkeiden ollessa kyseessä luvan saamisen edellytyksenä on se, että ympäristövaikutukset on arvioitu YVA-lain mukaisesti.

-Googlen laittomat hakkuut ovat ymmärrettävästi järkyttäneet suomalaisia. Ei voi olla niin, että lain rikkomisesta ei tule seurauksia. Siksi on erinomaista, että lainsäädäntöön on nyt tulossa selkeät rangaistukset, Multala sanoo.

Perusmuotoisen ympäristön turmelemisen rangaistusasteikko on sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta. Törkeän ympäristön turmelemisen rangaistusasteikko on vähintään 4 kuukautta ja enintään kuusi vuotta vankeutta. Esityksen mukaisen sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lakimuutokset tulevat koskemaan niiden voimaantulon jälkeen tehtyjä tekoja.

-Emme voi tehdä takautuvaa lainsäädäntöä, joten jo tehdyille Googlen hakkuille emme voi enää mitään. Toki lainvastaiset hakkuut kostautuvat yritykselle mainehaittana ja hankkeen viivästymisenä. Olen tyytyväinen, että jatkossa lainsäädäntö on YVA-velvoitteiden osalta ajan tasalla. Suomen luonto on mittaamattoman arvokasta ja kaikkien Suomessa toimivien yritysten on noudatettava Suomen lakia, Multala päättää.

Yhteyshenkilöt

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