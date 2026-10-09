Vaasassa johtajat tarjoavat autokyytiä asukkaille
9.10.2026 16:21:15 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
26.–30. lokakuuta Vaasan kaupungin johtavat viranhaltijat tarttuvat rattiin ja kuljettavat asukkaita Mini-Lifti -sähköautoilla. Tempauksen tavoitteena on tuoda johtajat lähelle asukkaita sähköisen liikkumisen merkeissä.
Ratissa nähdään kaupunginjohtaja Tomas Häyry, sivistystoimenjohtaja Salme Sulander, kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä, Vaasan opistojen johtava rehtori Sannasirkku Autio, kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Sanna Bondas, liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi, rakennustarkastaja Juha Jääskeläinen, talousjohtaja Sonja Känsäkangas, viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Forsén, hyvinvointijohtaja Virve Flinkkilä sekä henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.
– Haluamme tarjota vaasalaisille hauskan ja uudenlaisen tavan keskustella johtajien kanssa ja vaihtaa ajatuksia kasvokkain. Samalla kyydissämme pääsee tutustumaan sähköautoiluun ja Mini-Lifteihin, kaupunginjohtaja Häyry kertoo.
Kyydit lähtevät kaupungintalon edestä ja kestävät noin 15–20 minuuttia. Kyytiin mahtuu 1–3 henkilöä samasta seurueesta, ja kyytiin otetaan yksi seurue kerrallaan. Mukaan pääsee varaamalla paikan etukäteen.
Suosittu kampanja tekee paluun
Vaasan kaupunki järjestää sähköisiä johtajakyytejä jo toista kertaa. Viime syksynä kampanja herätti suurta kiinnostusta ja sai runsaasti positiivista palautetta. Asukkaat kokivat johtajakyydit tärkeänä tapana vaikuttaa kaupungin asioihin.
– Viime vuodesta parhaiten jäi mieleen, kuinka kaikki keskustelut olivat oikein myönteisiä. Saimme paljon hyvää palautetta kauniista kaupunkiympäristöstä, mutta toki myös toiveita siitä, miten voisimme toimia vieläkin paremmin, kuskina toiminut kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä muistelee.
Tänä vuonna sivistystoimenjohtajana aloittanut Salme Sulander on kampanjassa mukana ensimmäistä kertaa. Hän odottaa asukkaiden kohtaamista innolla.
– On mukavaa päästä tapaamaan kaupunkilaisia myös tällä tavalla. Hyöty on molemminpuolinen, kun me pääsemme kuulemaan kaupunkilaisten ajatuksia ja samalla he voivat kertoa meille itselleen tärkeistä asioista.
Energiapääkaupungissa liikutaan sähköllä
Mini-Liftit ovat vaasalaisten yhteisiä täyssähköautoja. Kaupungin työntekijät käyttävät niitä arkipäivisin työajoihin, mutta iltaisin ja viikonloppuisin ne ovat vapaasti kaikkien vuokrattavissa.
Vaasa tunnetaan energia-alan osaamisestaan ja kansainvälisesti merkittävästä energiaklusteristaan. Energiamurros näkyy myös tavallisten asukkaiden arjessa uusina liikkumisen ratkaisuina. Yhteiskäyttöautojen kautta sähköautoilu on kaikkien vaasalaisen ulottuvilla ja osa kaupunkikuvaa.
– Meillä Pohjolan energiapääkaupungissa sähköllä liikkuminen on luontevaa. Energiaa syntyy myös ihmisten kohtaamisista. Nämä molemmat vievät Vaasaa eteenpäin, kaupunginjohtaja Häyry sanoo.
Vaasan kaupungin tavoite olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa yhteiskäyttöautoilun ja sähköautoilun liikkumisen lisäämisellä. Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle vuoden 2026 European Green Leaf -tunnustuksen määrätietoisesta työstä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Myös median edustajat voivat varata paikan johtajien kyydissä ottamalla suoraan yhteyttä markkinointiasiantuntija Susanna Palmrothiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kampanjaan liittyvät kysymykset:
Susanna Palmroth
Markkinointiasiantuntija
puh. 040 587 9531, susanna.palmroth@vaasa.fi
Sähköautoiluun ja Mini-Lifteihin liittyvät kysymykset:
Heli Killinen
Joukkoliikennesuunnittelija
puh. 040 481 3689, heli.killinen@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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