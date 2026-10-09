Soita 116 117 ennen Assin päivystykseen hakeutumista
9.10.2026 16:05:22 EEST | Oma Häme | Tiedote
Ennen Ahveniston sairaalan Assin päivystykseen lähtöä soita Päivystysapuun numeroon 116 117. Ammattilainen arvioi hoidon tarpeen ja auttaa sujuvoittamaan asiointia. Ilmoittautumisen jälkeinen arviointi voi hidastaa saapumista, mutta ei hoitotilojen toimintaa. Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Kiireettömissä asioissa ota yhteys terveysasemaan tai digipalveluihin. Hätätilanteessa soita 112.
Kun harkitset lähtöä Ahveniston sairaalan eli Assin päivystykseen, soita ensin Päivystysapuun numeroon 116 117. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi tilanteesi ja hoidon tarpeen. Puhelimessa tehty arvio auttaa sujuvoittamaan hoidon tarpeen arviointia myös päivystyksessä.
Päivystyksessä on käytössä aikaisempaan tapaan ilmoittautumisautomaatti. Ilmoittautumisen jälkeen asiakas kutsutaan hoidon tarpeen arviointiin toiseen käytössä olevaan huoneeseen. Tämä hidastaa hieman asiointia saapumisvaiheessa.
Pahoittelemme asioinnin hidastumista. Muutos koskee saapumisvaihetta, eikä se vaikuta toimintaan varsinaisissa hoitotiloissa.
Päivystyksessä potilaat hoidetaan lääketieteellisen kiireellisyysjärjestyksen mukaan. Kiireettömissä terveysasioissa ota yhteyttä omaan terveysasemaasi tai hyödynnä digitaalisia palveluja.
Hätätilanteessa soita aina 112.
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