Soita 116 117 ennen Assin päivystykseen hakeutumista

Pienikin kohtaaminen voi merkitä paljon 9.10.2026 11:00:00 EEST | Tiedote

Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2026 Oma Häme ja MIELI ry muistuttavat aidon kohtaamisen merkityksestä. Huoli omasta tai läheisen jaksamisesta kannattaa ottaa rauhallisesti puheeksi, kysyä ja kuunnella. Yli 18-vuotiaat saavat ohjausta, neuvontaa ja hoidon tarpeen arviointia Oma Hämeen mielenterveys- ja päihdepalvelujen Ensilinjasta sekä Terveys-chatista. Apua saa yhdellä yhteydenotolla, ammattilaisen arvioon perustuen tarvittaessa nopeasti.