Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Wickström: Suomi ei saavuta talouskasvua ellei mielenterveyskriisiä ratkaista

10.10.2026 08:00:00 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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Maailman mielenterveyspäivää vietetään tänään 10. lokakuuta. RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström on huolissaan siitä, että mielenterveyden merkitys jää liian vähälle huomiolle talouskasvua ja työllisyyttä koskevassa keskustelussa. Suomen talouskasvu ja työllisyysaste eivät voi nousta tavoitteiden mukaisesti, jos yhä useampi jää työelämän ulkopuolelle mielenterveysongelmien vuoksi.

Wickströmin mukaan talouskasvua ja mielenterveyttä ei voida tarkastella toisistaan irrallisina kysymyksinä.

– Suomalaisten mielenterveys heikkenee jatkuvasti. Jos tämä kehitys jatkuu, emme saavuta Suomen tarvitsemaa työllisyysastetta tai talouskasvua. Ihmisten hyvinvointi ja taloudellinen menestyksemme ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, mutta talouskasvua tavoiteltaessa ihminen unohtuu liian usein. Meidän on luotava uskoa tulevaisuuteen, Wickström sanoo.

Wickström korostaa ennaltaehkäisevän työn, helposti saavutettavien mielenterveyspalvelujen ja työelämän joustojen merkitystä. Ihmisten jaksamista ja palautumista on tuettava nykyistä paremmin. Lisäksi tarvitaan konkreettisia keinoja, joilla mielenterveysongelmista kärsiviä autetaan työllistymään ja pysymään työelämässä.

– Ruotsissa on kehitetty niin sanottua IPS-mallia, jossa mielenterveysongelmista kärsiviä tuetaan työllistymisessä ja työelämässä pysymisessä. Suomessa malli on kirjattu hallitusohjelmaan, ja sitä on jo kokeiltu. Toivon, että siitä tehdään lakisääteinen. Jos haluamme rakentaa vahvemman Suomen, meidän on samalla rakennettava maata, jossa ihmiset voivat paremmin ja jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti työelämään, Wickström sanoo.

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