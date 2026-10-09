Päijät-Hämeen maakuntahallituksen päätökset 12.10.2026
12.10.2026 14:45:34 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntahallitus päätti lokakuun kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2029 jatkovalmistelusta, maakuntahallituksen kokousajat ensi kevääksi, valtuuston kokouksen aikataulun, yhteistyöryhmän jäsenmuutokset sekä kiertotaloushankkeen toteuttamisesta. Maakuntahallitus päätti asiat esityslistan mukaisesti.
Maakuntahallitus kävi kokouksessaan myös keskustelun maakunnan edunvalvonnan ajankohtaisista kysymyksistä. Esillä olivat erityisesti hallitusohjelmavaikuttaminen, EU-vaikuttaminen ja maakuntien välinen yhteistyö. Keskustelussa todettiin, että talouskasvuun, investointeihin, energiaan ja turvallisuuteen liittyvät haasteet ovat yhteisiä monille eurooppalaisille alueille. Esimerkkinä uudistumiselle nostettiin Liverpoolin alueen yhteistyö julkisen ja yksityisen panostuksilla kemianteollisuuden AI-osaamiseen ja robotiikkaan. Niillä on ollut merkittävä osuus alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseen.
Päijät-Hämeen menestys rakentuu yhä vahvemmin yhteistyölle. Monet tulevaisuuden kysymykset, kuten investoinnit, energia ja talouskasvu, ratkaistaan verkostoissa yli alue- ja valtiorajojen. Siksi meidän on oltava aktiivisesti mukana sekä kansallisessa että eurooppalaisessa vaikuttamistyössä. Päijät-Hämeellä on hyvät mahdollisuudet menestyä, kun pidämme kiinni yhteisistä tavoitteista ja hyödynnämme omia vahvuuksiamme määrätietoisesti, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari.
Kokouksen päätökset
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2029 ja talousarvion 2027 valmistelu
Maakuntahallitus hyväksyi vuosien 2027–2029 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2027 talousarvion luonnoksen toimitettavaksi jäsenkunnille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten. Suunnitelman valmistelu jatkuu kuntien antaman palautteen pohjalta.
Valmistelussa lähtökohtana on, että jäsenkuntien maksuosuudet eivät kasva vuonna 2027. Suunnitelmavuosien talouteen vaikuttavat muun muassa toimintaympäristön muutokset ja liiton käynnissä olevat kehittämistoimet.
Maakuntahallituksen ja valtuuston kokoukset
Maakuntahallitus päätti vuoden 2027 kevätkauden kokousten ajankohdat.
Maakuntahallituksen kokoukset
Maakuntahallitus kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokousten ajankohdat:
- ma 18.1. klo 8.30
- ma 15.2. klo 11.00
- ma 15.3. klo 11.00
- ma 12.4. klo 8.30
- ma 10.5. klo 8.30
- ma 14.6. klo 8.30
Maakuntavaltuuston kokoukset 2026 ja 2027
Maakuntavaltuusto kokoontuu kuluvan vuoden aikana vielä kerran: 30.11.2026 klo 12.00 Sibeliustalo.
Vuonna 2027 valtuuston ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 23.6.2027.
Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455
Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset
Maakuntahallitus nimesi Päijät-Hämeen yhteistyöryhmään Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen edustajat seuraavasti:
Varsinainen jäsen Eija Mannisenmäen tilalle Minna Laherto ja varajäseneksi Jussi Kailaston tilalle Tuomas Talka.
Lisätiedot: erityisasiantuntija Elina Aakko, puh. 044 371 9458
GD Kierto -hanke etenee toteutukseen
Maakuntahallitus päätti käynnistää GD Kierto -hankkeen toteutuksen ehdollisena ajalle 1.11.2026–31.12.2028. Päätös perustuu Hämeen elinvoimakeskuksen myönteiseen EAKR-rahoituspäätökseen. Päijät-Hämeen liitto varautuu hankkeen omarahoitusosuuteen, joka on yhteensä 50 470 euroa hankkeen toteutusaikana.
GD Kierto -hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kiertotalouden ja Green Deal -tavoitteiden käytännön toteutusta Päijät-Hämeessä. Hanke tukee kuntia, yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita tunnistamaan konkreettisia kiertotalousratkaisuja sekä viemään niitä osaksi käytännön toimintaa. Samalla edistetään kiertotalouteen perustuvien palvelujen ja ratkaisujen kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Hanke tukee Päijät-Hämeen maakuntastrategian tavoitetta Tilaa luonnolle, luovuudelle ja puhtaalle teollisuudelle, jossa kestävää kasvua rakennetaan luonnon, luovuuden, kiertotalouden ja uudistuvan teollisuuden vahvuuksien varaan.
Lisätiedot: kehittämisjohtaja Juha Hertsi, puh. 044 371 9442
Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen
- Työllisyyskatsaus 8/2026
Viranhaltijapäätökset
- Kvtes:n mukaisen paikallisen kehittämisohjelmaerän ja paikallisen järjestelyerän jakaminen
- Päijät-Hämeen liiton kannanotto Euroopan komission alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen muutoksiin 2028–2034
- Lausunto Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen luonnoksesta Hinttolansaaressa
- Lausunto asemakaavamuutoksen luonnoksesta A-2846 Jaksonkadun korttelit 165 ja 166
Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika KariKansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtajaPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Ulla-Kirsikka VainioMaakuntajohtaja / Regional MayorPäijät-Hämeen liittoPuh:+358 44 494 5858ulla-kirsikka.vainio@paijat-hame.fi
Linkit
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
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