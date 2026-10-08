SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Puolustusmiljardien hyödyt on saatava nykyistä laajemmin Suomeen

Eduskunnassa vallitsee laaja yhteisymmärrys puolustusmenojen nostamisen tarpeesta. Puolustusmenoja ja -määrärahoja kasvatetaan tulevina vuosina miljardeilla. SDP on sitoutunut nostamaan puolustusmenot Naton tavoitteen mukaisesti 3,5 prosenttiin BKT:sta.

– Keskustelu ei voi enää koskea vain sitä, kuinka paljon puolustukseen käytetään rahaa. Nyt on aika keskustella siitä, miten nämä miljardit kohdennetaan niin, että mahdollisimman suuri osa työstä, osaamisesta, tuotannosta, huollosta ja investoinneista tapahtuu Suomessa, Malm vaatii.

Teollisuusliiton tuoreessa selvityksessä esitetään yhtenä keinona hankintaosaamisen ja hankintakäytäntöjen kehittäminen. Vaikka EU-sääntely asettaa puolustushankinnoille rajoja, jättää se samalla avoimeksi mahdollisuuksia, joita Suomessa voitaisiin selvityksen mukaan hyödyntää paremmin.

– Nyt on panostettava innovaatioiden, teollisuuden ja tuotannon kehittämiseen Suomessa, sillä puolustushankintoja pystytään huoltovarmuuden ja kansallisen turvallisuuden nojalla ohjaamaan vahvemmin myös kotimaahan. Ulkomailta tehtyjen hankintojen ylläpidon ja huollon lisäksi meidän pitäisi pyrkiä itse kehittämään puolustusjärjestelmiä ja panostamaan myös niiden vientiin. Toivottavasti Teollisuusliiton selvitys herättelee hallituksenkin tilanteeseen ja etsimään tältäkin suunnalta ratkaisuja heikkoon työllisyystilanteeseen ja talouskasvuun myös alueellisesti, Malm sanoo.

Malm on peräänkuuluttanut jo aiemmin eduskunnassa puolustusteollisuuden ja kansainvälisen viennin vahvistamista.

– Suomalaisille yrityksille on luotava edellytykset saada mahdollisimman suuri osa Euroopan jälleenvarustautumiseen liittyvistä tilauksista ja kasvattaa toimintaansa myös Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla. Haasteet ja mahdollisuudet ovat vasta edessäpäin. Puolustusmenoja ei pitäisi nähdä vain turvallisuusmenoina, vaan myös mahdollisuutena vahvistaa laajemmin suomalaista yhteiskuntaa.