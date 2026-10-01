Lasten ja nuorten tuki on turvattava opiskeluhuollon uudistuksessa
9.10.2026 16:49:55 EEST | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote
Kannatimme Länsi-Uudenmaan aluehallituksessa opiskeluhuollon ja lasten mielenterveyspalvelujen uudistuksen palauttamista valmisteluun. Aluehallitus päätti palautuksesta äänin 9–8. Haluamme, että muutoksen vaihtoehtoja ja vaikutuksia arvioidaan huolellisesti yhdessä henkilöstön, kuntien ja oppilaitosten kanssa.
Olemme saaneet paljon yhteydenottoja opiskeluhuollon työntekijöiltä. Heidän huolensa ammatillisen tuen säilymisestä, työhyvinvoinnista ja henkilöstön pysyvyydestä on otettava vakavasti.
Kouluissa on viime vuosina vahvistettu yhteistyötä ja rakennettu toimivia käytäntöjä lasten ja nuorten tueksi.
Ammattiryhmäkohtainen johtaminen ja oman alan esihenkilöltä saatava tuki on koettu tärkeäksi ja uudistuksessa on tärkeä huomioida että ammatillinen tuki turvataan ja tehtävät säilyvät houkuttelevina.
Uudistuksen tulee turvata eri ammattiryhmien riittävä ammatillinen johtaminen sekä asiakas- ja potilasturvallisuus. Lasten ja nuorten palvelujen saatavuus, laatu ja jatkuvuus eivät saa heikentyä. Myös ruotsinkieliset palvelut ja yhdenvertainen palvelujen saatavuus koko alueella on varmistettava.
Jatkovalmistelussa on arvioitava vaikutukset henkilöstön jaksamiseen, osaamiseen ja työssä pysymiseen sekä huomioitava oppilaitosten erilaiset tarpeet. Lasten ja nuorten sujuvan avunsaannin ja tiiviin yhteistyön tulee ohjata uudistusta.
Lapset ja nuoret tarvitsevat tuttuja, osaavia ja hyvinvoivia ammattilaisia. Meidän tehtävämme päättäjinä on huolehtia siitä, että tämän työn edellytykset säilyvät ja vahvistuvat.
Haluamme että nämä asiat huomioidaan nyt huolella valmistelussa ja meille aluehallitukselle tuodaan kattavampi esitys uudelleen
Hanna Hukari ja Elli Keisteri-Sipilä Vihreät aluehallituksen jäsenet
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Yhteyshenkilöt
Elli Keisteri-SipiläAluehallituksen jäsenPuh:0503271202Elli.keisterisipila@gmail.com
Hanna HukariAluehallituksen jäsenPuh:0445646488hukariha@gmail.com
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.
Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.
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