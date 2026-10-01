Lasten ja nuorten tuki on turvattava opiskeluhuollon uudistuksessa

Kouluissa on viime vuosina vahvistettu yhteistyötä ja rakennettu toimivia käytäntöjä lasten ja nuorten tueksi.

Ammattiryhmäkohtainen johtaminen ja oman alan esihenkilöltä saatava tuki on koettu tärkeäksi ja uudistuksessa on tärkeä huomioida että ammatillinen tuki turvataan ja tehtävät säilyvät houkuttelevina.

Uudistuksen tulee turvata eri ammattiryhmien riittävä ammatillinen johtaminen sekä asiakas- ja potilasturvallisuus. Lasten ja nuorten palvelujen saatavuus, laatu ja jatkuvuus eivät saa heikentyä. Myös ruotsinkieliset palvelut ja yhdenvertainen palvelujen saatavuus koko alueella on varmistettava.

Jatkovalmistelussa on arvioitava vaikutukset henkilöstön jaksamiseen, osaamiseen ja työssä pysymiseen sekä huomioitava oppilaitosten erilaiset tarpeet. Lasten ja nuorten sujuvan avunsaannin ja tiiviin yhteistyön tulee ohjata uudistusta.

Lapset ja nuoret tarvitsevat tuttuja, osaavia ja hyvinvoivia ammattilaisia. Meidän tehtävämme päättäjinä on huolehtia siitä, että tämän työn edellytykset säilyvät ja vahvistuvat.

Haluamme että nämä asiat huomioidaan nyt huolella valmistelussa ja meille aluehallitukselle tuodaan kattavampi esitys uudelleen



Hanna Hukari ja Elli Keisteri-Sipilä Vihreät aluehallituksen jäsenet

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue