Indians jauhoi voiton sitkeästä Palloseurasta

Westend Indians repi eroa heti avauserässä erikoistilanteista, kun Jere Niemelä sivalsi avausmaalin ylivoimalla ja Samuli Junnila uitti rangaistuslaukauksesta eron kahteen. Pallonmenetyksestä läpiajoon karanneen Alex Eklundin toisen erän kavennuskin jäi turkulaisille laihaksi, kun ensin maalasi kotijoukkueelle Juuso Kekki ja vielä Ilmari Aarela ensimmäisellä Indians-osumallaan tilanteeksi jo 4-1. TPS tuli vielä, kun Veikko Paajanen nosti Alex Eklundin laukauksen kakkospallosta kavennuksen ja kolmannessa erässä Eklund nosti hänen ja Eero Jalon onnistuneen karvauksen hedelmänä eron enää yhteen. Viimeinen niitti nähtiin kuitenkin kaksi ja puoli minuuttia ennen loppua Samuli Junnilan laukauksen upotessa Olli Kuisman torjunnan kautta verkkoon. Pelillisesti hyvin mukana pysyneelle TPS:lle tappio oli kuudessa ottelussa viides.

Classic ratkaisi Tapanilan Mosahallissa heti avauserässä, jossa Eemeli Salin aloitti maalinteon jo ennen kuin EräViikingit pääsi lainkaan palloon. Joona Rantala osui ensin isäntien harhasyötöstä ja kohta uudelleen ylivoimalla ennen kuin Juho Seppälä kavensi kauden avausmaalillaan. Ensimmäisellä tauolla Classic kuitenkin johti jo 5-1 takatolpalle nousseen puolustaja Konsta Tykkyläisen ja vain kuusi sekuntia ennen taukosummeria osuneen Eemeli Salinin maaleilla. Toisessa erässä kotijoukkueen verkko räpsyi kahdesti ja päätösjaksolla vielä viidesti EräViikinkien kyetessä vain Elmeri Haverin lohtukavennukseen. Joona Rantala (2+2), Tiitus Salokangas (1+3), Eemeli Salin (3+0) ja Viljami Virtanen (2+1) olivat Classicin illan pisterohmut.

F-liigan miesten sarja jatkuu lauantaina otteluilla Hawks–SPV, LASB–Jymy, O2-Jyväskylä–Nokian KrP ja Oilers–OLS.