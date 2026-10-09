Eurojackpotissa tiistaina tarjolla 120 miljoonaa – Suomeen yli 11,5 miljoonan euron voitto
9.10.2026 22:46:35 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Suomeen osui perjantaina Eurojackpotista historiallisen suuri voitto. Eurojackpotin jättimäiselle päävoitolle ei löytynyt ottajaa, joten ensi tiistaina tavoitellaan uudestaan 120 miljoonan euron päävoittoa. Tiistaina toisen voittoluokan osumille on jaossa jopa 20 miljoonaa euroa.
Kierroksen 41/2026 perjantaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 18, 38, 41, 43 ja 46. Tähtinumerot ovat 7 ja 10.
Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta 5+1-tuloksia, joista toinen osui meille Suomeen. Hieman yli 11,5 miljoonan euron voitto osui seitsemän osuuden porukkapeliin, jonka vaasalainen pelaaja oli tehnyt Veikkauksen sovelluksessa. Porukan muut jäsenet löytyvät myös Vaasan seudulta. Jokaiselle porukan jäsenelle tulee potista reilu 1,6 miljoonan euron voitto.
- Tämä oli kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Eurojackpotin toisen voittoluokan voitto! Jättimäiset onnittelut tuoreille Eurojackpot-miljonääreille ja lämpimästi tervetuloa juhlistamaan upeaa voittoa Veikkauksen pääkonttorin Miljonäärisalonkiin, toivottaa Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.
Miljonäärijoukko saa voittorahat pankkitileilleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen.
Toinen illan 5+1 voitoista osui Saksaan.
Miljoonavoittojen lisäksi arvonnassa löytyi peräti 12 kappaletta 5+0-osumia, joista myös yksi meiltä Suomesta. Hieman yli 180 000 euron voitto osui lappeenrantalaiselle sovelluspelaajalle. Loput 5+0-voitot menivät Ruotsiin, Norjaan, Kreikkaan, Alankomaihin (2 kpl), Saksaan (3 kpl) ja Tanskaan (3 kpl).
Jokeri-pelin voittorivi on 8 3 1 1 2 0 7. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Perjantain Milli-pelin oikea rivi on 14, 17, 27, 29, 38, 40 ja lisänumero 24. Tämän illan arvonnassa ei löytynyt yhtään päävoittoa, mutta pienempiä voittoja voitettiin yhteensä 18 395 kappaletta.
Lomatonnin voittorivi on Miami 65. Tuhannen euron voittoja lähti jakoon kuusi kappaletta.
10 suurinta Suomeen osunutta toisen voittoluokan (5+1) voittoa suuruusjärjestyksessä
- 11,5 M€, Vaasa, kierros 41/2026, 7 osuuden porukka
- 7,3 M€ Nastola, kierros 16/2020
- 5,9 M€ Helsinki, kierros 38/2025
- 5,2 M€ Juva, kierros 15/2020
- 5,1 M€ Karstula, kierros 2/2024
- 4,9 M€ Helsinki, kierros 14/2020
- 4,8 M€ Lahti, kierros 19/2025
- 4 M€ Hamina, kierros 40/2016
- 3,9 M€ Oulu, kierros 17/2020
- 2,9 M€ Rantasalmi, kierros 47/2019
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