SDP:n Räsänen: Orpon on vihdoin kerrottava, mitä kokoomuksen kahden miljardin eläkeimuri todella tarkoittaa
10.10.2026 08:49:28 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomus on ilmoittanut, että ensi vaalikaudella eläkejärjestelmästä säästetään 2 miljardia euroa koskematta maksussa oleviin eläkkeisiin. Keskeiseksi keinoksi pääministeri Orpo mainitsi viikko sitten eläkeiän nopeamman nostamisen, mutta tällä viikolla hän kuitenkin totesi, että valtiovarainministeriön ehdotus eläkeiän nostosta ei ole realistinen. Pääministeri onkin saanut reilussa viikossa aikaan todellisen eläkesekoilun.
– Orpon on vihdoin kerrottava, mitä tämä kokoomuksen kahden miljardin eläkeimuri todella tarkoittaa. Pääministeripuolue pitää tällä eläkesekoilullaan nyt pilkkanaan sekä nykyisiä että tulevia eläkeläisiä, puuskahtaa SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen.
Eläkejärjestelmästä ei ole saatavissa ensi vaalikauden aikana kahden miljardin säästöä kokoomuksen väläyttämillä keinoilla. Palkattomien jaksojen eläkekarttumien poistamisella ei miljardien säästöjä saavuteta ja eläkeiän nopeampi nousukin vaikuttaisi vasta pidemmällä aikavälillä. Maksussa olevat eläkkeet nauttivat puolestaan vahvaa omaisuuden suojaa. Jäljelle jääkin nykyisten eläkkeiden tulevien korotusten pienentäminen.
– Eläkeläisten kannattaa pitää kaksin käsin lompakostaan kiinni, koska kokoomuksen eläkeimuri on imaisemassa tulevat eläkkeiden korotukset julkisen talouden säästöiksi. Orpon käsi onkin syvällä eläkeläisten taskuissa. Ainoa kysymys kuuluu, että myöntääkö kokoomus tämän ennen vaaleja vai piilotellaanko tätä äänestäjien pelossa, päättää Räsänen
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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