SDP EDUSKUNTA

SDP:n Räsänen: Orpon on vihdoin kerrottava, mitä kokoomuksen kahden miljardin eläkeimuri todella tarkoittaa

10.10.2026 08:49:28 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Kokoomus on ilmoittanut, että ensi vaalikaudella eläkejärjestelmästä säästetään 2 miljardia euroa koskematta maksussa oleviin eläkkeisiin. Keskeiseksi keinoksi pääministeri Orpo mainitsi viikko sitten eläkeiän nopeamman nostamisen, mutta tällä viikolla hän kuitenkin totesi, että valtiovarainministeriön ehdotus eläkeiän nostosta ei ole realistinen. Pääministeri onkin saanut reilussa viikossa aikaan todellisen eläkesekoilun.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Orpon on vihdoin kerrottava, mitä tämä kokoomuksen kahden miljardin eläkeimuri todella tarkoittaa. Pääministeripuolue pitää tällä eläkesekoilullaan nyt pilkkanaan sekä nykyisiä että tulevia eläkeläisiä, puuskahtaa SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen.

Eläkejärjestelmästä ei ole saatavissa ensi vaalikauden aikana kahden miljardin säästöä kokoomuksen väläyttämillä keinoilla. Palkattomien jaksojen eläkekarttumien poistamisella ei miljardien säästöjä saavuteta ja eläkeiän nopeampi nousukin vaikuttaisi vasta pidemmällä aikavälillä. Maksussa olevat eläkkeet nauttivat puolestaan vahvaa omaisuuden suojaa. Jäljelle jääkin nykyisten eläkkeiden tulevien korotusten pienentäminen.

– Eläkeläisten kannattaa pitää kaksin käsin lompakostaan kiinni, koska kokoomuksen eläkeimuri on imaisemassa tulevat eläkkeiden korotukset julkisen talouden säästöiksi. Orpon käsi onkin syvällä eläkeläisten taskuissa. Ainoa kysymys kuuluu, että myöntääkö kokoomus tämän ennen vaaleja vai piilotellaanko tätä äänestäjien pelossa, päättää Räsänen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye