SDP:n Räsänen: Orpon on vihdoin kerrottava, mitä kokoomuksen kahden miljardin eläkeimuri todella tarkoittaa

– Orpon on vihdoin kerrottava, mitä tämä kokoomuksen kahden miljardin eläkeimuri todella tarkoittaa. Pääministeripuolue pitää tällä eläkesekoilullaan nyt pilkkanaan sekä nykyisiä että tulevia eläkeläisiä, puuskahtaa SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen.

Eläkejärjestelmästä ei ole saatavissa ensi vaalikauden aikana kahden miljardin säästöä kokoomuksen väläyttämillä keinoilla. Palkattomien jaksojen eläkekarttumien poistamisella ei miljardien säästöjä saavuteta ja eläkeiän nopeampi nousukin vaikuttaisi vasta pidemmällä aikavälillä. Maksussa olevat eläkkeet nauttivat puolestaan vahvaa omaisuuden suojaa. Jäljelle jääkin nykyisten eläkkeiden tulevien korotusten pienentäminen.

– Eläkeläisten kannattaa pitää kaksin käsin lompakostaan kiinni, koska kokoomuksen eläkeimuri on imaisemassa tulevat eläkkeiden korotukset julkisen talouden säästöiksi. Orpon käsi onkin syvällä eläkeläisten taskuissa. Ainoa kysymys kuuluu, että myöntääkö kokoomus tämän ennen vaaleja vai piilotellaanko tätä äänestäjien pelossa, päättää Räsänen