Keskusta esittää: Valta lähemmäs ihmisiä, enemmän rahaa palveluihin hallinnon sijaan
11.10.2026 10:00:00 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan lähimalli on vaihtoehto ikuiselle keskittämispolitiikalle, joka on johtanut Suomen talouden näivettymiskierteeseen ja lähipalveluiden etääntymiseen.
Keskustan lähimallissa päätöksiä ei tehtäisi yhä useammin Helsingissä, vaan siellä missä ihmiset elävät, käyvät töissä ja rakentavat tulevaisuuttaan.
Hallintoa keventämällä ja päällekkäisyyksiä purkamalla Suomi säästäisi vähintään puoli miljardia euroa. Keskusta käyttäisi säästöt parempiin palveluihin, talouden vahvistamiseen ja suomalaisten arjen helpottamiseen.
Kunnat ja alueet saisivat nykyistä enemmän valtaa päättää omista asioistaan. Päätöksiä voitaisiin tehdä lähempänä ihmisiä esimerkiksi kouluista, teistä, rakentamisesta, luonnon käytöstä ja paikallisesta elinvoimasta.
– Liian moni ihmisten arkeen vaikuttava päätös tehdään tänä päivänä kaukana niistä ihmisistä, joita päätös koskee. Keskusta luottaa siihen, että ihmiset omilla alueillaan tietävät usein parhaiten, mikä heidän kotiseudulleen sopii, sanoo kansanedustaja Mika Riipi.
Uudistus merkitsisi yrityksille vähemmän byrokratiaa, nopeampia lupia ja parempia mahdollisuuksia investoida ja työllistää. Samalla veroeuroista suurempi osa menisi palveluihin eikä hallinnon pyörittämiseen.
Keskustan tavoitteena on rakentaa kokeilujen kautta hyvinvointialueista aidosti itsehallinnollisia maakuntia.
Keskustan lähimallissa päätösvalta esimerkiksi metsästysluvista, suurpetoluvista, tieverkon kehittämisestä ja osittain myös luonnonsuojelusta olisi alueilla.
– Suomi on liian erilainen maa johdettavaksi yhdellä mallilla. Lähimallin ajatus koskee koko Suomea, myös suuria kaupunkiseutuja. Se tarjoaisi koko Suomelle enemmän sen omiin tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja päättää itse liikenteestä, maankäytöstä, työllisyyspalveluista ja kotouttamisesta.
– Siksi päätösvaltaa pitää siirtää lähemmäs ihmisiä eikä kauemmas heistä, sanoo kansanedustaja Petri Honkonen.
Lisätietoja:
Kansanedustaja Petri Honkonen, 040 839 7776
Kansanedustaja Mika Riipi, 044 767 4200
Yhteyshenkilöt
Juha MäättäviestintäpäällikköPuh:+358 40 735 9612juha.maatta@keskusta.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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