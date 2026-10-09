Europarlamentaarikko Ville Niinistö lähtee vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Uudeltamaalta

- Nyt on kotiinpaluun aika. Suomen politiikassa on löydettävä uusi vaihde, jossa luodaan tulevaisuuden uskoa ja toivoa paremmasta huomisesta suomalaisille. Euroopasta katsottuna Suomen politiikka näyttäytyy harvinaisen näköalattomalta, se on seisovaa vettä. Julkisen velan hallintaa paljon olennaisempaa on tarjota visiota siitä minkälainen maa haluamme Suomen olevan. Talouskin korjautuu parhaiten, jos maallamme on ihmisille luottamusta luova kestävän kasvun ja osallisuuden visio tulevaisuudesta. Tätä edistyksellistä, inhimillistä ja tasa-arvoista Suomea haluan olla mukana rakentamassa, Niinistö korostaa.

Ville Niinistö nostaa tulevaisuuden visiostaan kolme asiaa yli muiden, jotka saivat hänet tavoittelemaan paluuta eduskuntaan. Ne ovat koulutuksen ja teknologisen edelläkävijyyden tavoittelu, ympäristönsuojelu sekä tasa-arvoisen hyvinvointivaltion pelastaminen. Hän näkee, että panostamalla koulutukseen ja teknologiseen edelläkävijyyteen Suomi voi turvata hyvinvointivaltion rahoituspohjan.

- Kokemuksellani europarlamentista näen, että Suomi voi nousta Euroopan edelläkävijäksi koulutuksen, tutkimuksen ja teknologian suurvaltana. 2000-luvun Suomen politiikan suurin virhe on ollut päästää koulutuksen tasomme putoamaan OECD-maiden huipulta keskikastiin. Koulutuksen kunnianpalautus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja tutkimukseen on suurimpia syitä sille miksi haluan palata eduskuntaan. Se on nuorten tasa-arvoisten mahdollisuuksien kannalta tärkein sukupolvien välinen lupauksemme heille, Ville Niinistö painottaa.



Niinistö on toiminut pian kahdeksan vuotta europarlamentissa vihreiden europarlamenttiryhmän vastaavana teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa. Hänellä on ollut siinä näköalapaikka Euroopan tulevan kilpailukyvyn kannalta keskeisiin kysymyksiin.

- Tanskalle terveysteknologia on ollut valtavan suuri menestystekijä. Suomella on suuret mahdollisuudet ottaa johtavan teknologiavaltion asema Euroopassa, kun EU-maat tavoittelevat nyt energiassa, puolustuksessa ja digitaalisessa osaamisessa itsenäisyyttä Yhdysvalloista ja Kiinasta. Mutta jotta tässä voi pärjätä, se tarkoittaa vahvaa julkisten hankintojen ja julkisten voimavarojen ohjaamista eurooppalaisten tekoälymallien, kvanttiteknologian, puhtaan energian ja muiden avainteknologioiden innovaatioihin ja niiden käyttöönottoon kotimarkkinoillamme. Vaalipiirini Uudenmaan teknologiaosaaminen on tässä keskeisessä asemassa, Niinistö sanoo.

Entisenä ympäristöministerinä Niinistö näkee, että Suomen taantuminen ympäristö- ja ilmastopolitiikassa on korjattava pikaisesti.

- Ympäristönsuojelun tason nostaminen on tärkeää, jotta voimme toimia oman kansallisen luontoperintömme ja lajikirjomme turvaamiseksi. Samalla voimme saada kiertotaloudessa kokoamme suuremman aseman maailman ympäristökriisien ratkaisijana ja vaikuttaa EU:n kautta myös maailmanlaajuisiin päätöksiin. Kotimaan politiikkaa seuratessani olen ollut hyvin pettynyt niistä taka-askelista, mitä Suomessa on otettu vesiensuojelussa, metsien suojelussa ja eläinten oikeuksienkin osalta. Turkistarhauksen salliminen on koko Euroopan tasolla suomalainen häpeäpilkku. Puolustuskyvyttömien luontokappaleiden näkeminen vain metsästyksen, vangitsemisen tai tappamisen kohteena kertoo jotain surullista politiikan arvoista, Niinistö sanoo.

Hyvinvointivaltiota ei Niinistön mukaan pelasteta ihmisiä ulkopuolisuuteen työntävillä leikkauksilla ja raipalla, vaan sosiaaliturvaa ja hyvinvointipalveluja on uudistettava tavalla joka lisää ihmisten osallisuutta ja elämänhallintaa.

- Luottamusta luovassa päätöksenteossa on kyse myös ihmiskuvasta: näen että Suomi pärjää kun nostamme ihmisiä osallisuuteen ja pidämme kaikkien väestöryhmien tasa-arvosta kiinni. Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki on kansantaloudellisesti edullisempaa ja samalla myös inhimillisempää kuin tehdä leikkauksia hyvinvointialueiden palveluista tai sosiaaliturvasta tavalla, jossa ongelmien annetaan ensin kärjistyä ennen kuin niitä sitten isolla kustannuksella joudutaan ratkomaan, Niinistö korostaa.

Niinistö painottaa oppineensa paljon vuosinaan europarlamentissa eri kriisien ratkomisesta kokonaisvaltaisesti yhdessä.

- Esimerkiksi Venäjän kaasuntuonnin kieltoa koskevan lain pääneuvottelijana edistin lopputulosta, jossa panostamme puhtaaseen energiaan ja luovumme Venäjän fossiileista tavalla, josta hyötyvät niin turvallisuutemme, kilpailukykymme kuin ympäristökin ilmastopäästöjen vähentyessä. Haluan edistää Suomessa tällaista politiikkaa, jossa ratkotaan isoja ongelmia kokonaisvaltaisella näkemyksellä. On tärkeää on, että suomalaisten yhteisöllisyyttä ja kansallista eheyttä vaalitaan tänä aikaan kun turvallisuusuhat ovat korkealla. Siksi tarvitaan laaja-alaisesti kaikkien suomalaisten hyvää tavoittelevaa politiikkaa, Niinistö korostaa.





